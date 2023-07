Una dintre cele mai cochete cafenele din Piața Mică este scoasă la vânzare. După mai mulți ani plini de provocări în care a fost administrată de același patron, Remus a decis că este momentul să se retragă din această afacere, ca un tânăr pasionat de business să îi poată lua locul.

Afaceristul a decis că este momentul potrivit să renunțe la afacerea în care s-a implicat trup și suflet. Acesta încurajează tinerii care doresc să investească într-o afacere, fie că e vorba de o cafenea sau de o oricare altă afacere, atât timp cât sunt dispuși să se dedice întru totul.

După o viață în care a activat în domeniul Horeca, Remus își ia adio de la cafeneaua „La Arcade”, un business căruia i-a pus bazele și pe care l-a ținut pe linia de plutire chiar și în perioade critice, precum au fost cei doi ani de pandemie. „O vând din motive personale și mi-au ajuns 32 de ani în domeniu. Până la urmă am 50 de ani. Este momentul să mă retrag din domeniul acesta. Poate alții care sunt mai tineri au putere, eu simt că a venit timpul să retrag. Business-ul este bun pentru tinerii care sunt dispuși să muncească pentru ei, nu ca să angajeze un administrator și să spună «ce fain e». Eu pot spune că am avut un business sustenabil și ok pentru mine. Până la urmă din cafeneaua aceasta am trăit. În orice business sunt urcușuri și coborâșuri, dar adunate trebuie să își dea un rezultat”, spune Remus, patronul cafenelei „La Arcade”.

Patronul spune că după anii de pandemie piața Horeca își va reveni complet în anul 2024. „Tot ce s-a întâmplat în cei doi ani de zile de pandemie, care ne-a tras în jos. Este mai greu să pui business-ul pe picioare. Nu mai este ca înainte, ai pus două mese, ai făcut profit și după zici ce fain e. Este un business care trebuie crescut ușor, ușor pentru a deveni unul sustenabil”, spune patronul.

Remus Seghedin și-a deschis, nu demult, un atelier de cafea „Daily Optimist”, afacere pe care o va continua și prin care vinde și livrează cafea autentică, prăjită. Citește și: Atelier de Cafea la Sibiu – Boabe din Columbia și Brazilia prăjite „pe loc” la Daily Optimist de „Michelle”, furnizorul Casei Regale a României

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News