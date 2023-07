Cu Dragoste și Kuti pe teren, naționala masculină a României a reușit miercuri seara prima victorie din cadrul Grupei I a ultimei faze a FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qulifiers, la Durras, cu Albania, scor 87-83.

Doi jucători de la CSU Sibiu, coordonatorul de joc Mirel Dragoste și extrema Nandor Kuti au contribuit decisiv la succesul ”tricolorilor” în Albania. Kuti, primul transfer al CSU Sibiu din această vară a jucat 33 de minute și a reușit 14 puncte. Căpitanul lui CSU, Mirel Dragoste a fost pe teren 24 de minute și a marcat 3 puncte.

Jucătorul lui CSU Sibiu, Dragoste spune că naționala se va bate pentru câștigarea grupei. ”A fost mai greu decât ne așteptam, am început mai greu și asta putea să ne coste pe final de meci, dar am știut să gestionăm bine finalul și am reușit ce ne-am propus. Mai avem de lucrat la relațiile de joc si sistemele pregătite, dar suntem încrezători în noi și vrem să continuăm cu victoriile, chiar sâmbătă, contra Slovaciei. Duelul pentru locul 1 în grupă va fi cu Slovacia, așa ar trebui” a declarat Mirel Dragoste pentru Ora de Sibiu.

Sâmbătă, la Pitesti Arena, cu începere de la ora 18.30, România se va confrunta cu Slovacia, în cadrul celei de-a doua runde din Grupa I. Doar câștigătoarea grupei va avansa în campania de calificare FIBA EuroBasket 2025. Celelalte echipe eliminate vor accesa prima fază a precalificărilor FIBA Basketball World Cup 2027.

