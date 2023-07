Județul Sibiu se numără printre județele din România cu cele mai puține finanțări europene, după cum arată cifrele oficiale. O spunem tare, pentru a se auzi în toate sediile importante din județ, la Consiliul Județean, la Primăria Sibiu, în primăriile din celelalte orașe și comune, chiar dacă din declarațiile unor demagogi s-ar putea auzi altceva.

Județul Sibiu are contractate, în exercițiul financiar 2014 – 2020, până la data de 31 martie 2023, finanțări europene in valoare de 2,89 miliarde lei, iar acest lucru a fost sesizat și de presa sibiană. Cei mai mulți bani au fost atrași prin POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare), unde au fost contractate 35 de proiecte, cu o valoare de 1,03 miliarde lei, și POR (Programul Operațional Regional), cu 178 de proiecte depuse și 1,4 miliarde lei finanțare. În total, au fost 319 proiecte scrise de autoritățile județului Sibiu pentru atragerea de bani europeni în exercițiul financiar despre care vorbim. Sunt multe? Sunt puține? Ne putem uita la vecini: Brașov, un județ în care USR are primarul reședinței de județ, s-au semnat 360 de contracte de finanțare, cu o valoare de 3,12 miliarde lei. În Alba, unde, de asemenea, primarul reședinței de județ este membru USR, valoare proiectelor este puțin peste cea din Sibiu, 2,93 miliarde lei, cu 360 de proiecte depuse. La fel Timiș, cu 5,8 miliarde lei, pe 536 de contracte, aici fiind de asemenea un primar USR în reședința de județ. O comparație cu județul Cluj ar fi deja umilitoare, pentru că județul din nordul Transilvaniei are deja aproape 10 miliarde de lei finanțare atrasă, pe un număr dublu de proiecte, față de județul Sibiu. Mai sunt județe cu volume ale finanțărilor peste cele din Sibiu: Hunedoara, Constanța, Tulcea, Dolj, Prahova, Bistrița Năsăud, Bihor, Iași, Suceava, Satu Mare, Vaslui, Bacău și așa mai departe. Sunt multe, foarte multe, deși poate că unii sibieni ar fi convinși că locuiesc în județul cu cele mai multe proiecte finanțate din bani europeni, dacă ar fi să dea crezare politicienilor peneliști.

„Județul Sibiu are nevoie de investiții mari pentru a se moderniza. Pentru a putea susține aceste investiții, autoritățile publice sunt datoare să acceseze cât mai multe din programele și liniile de finanțare deschise de Uniunea Europeană. Din păcate, informațiile actualizate publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene arată cât de lent se mișcă Județul Sibiu și asta înseamnă că rămânem în urma celorlalte județe, pierdem timp, pierdem bani”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, președinte USR Sibiu.

Recent, unul dintre reprezentanții de vârf ai organizației PNL Sibiu spunea că USR nu știe decât să critice. Da, USR critică și își va face datoria de partid de opoziție atât timp cât va fi în opoziție. Dar USR livrează acolo unde a fost ales de cetățeni să administreze. Cetățenii primesc de la USR nu doar administrație la nivel înalt, ci și proiecte de calitate scrise pentru modernizarea acestor localități, pentru ca oamenii să aibă o viață mai bună și „o țară ca afară”.

Atragem atenția asupra faptului că lista proiectelor finanțate din fonduri europene cuprinde atât proiectele depuse de Consiliile Județene, cât și proiectele administrațiilor locale. Chiar dacă municipiul Sibiu poate fi considerat un oraș activ pe piața proiectelor europene, cifrele arată că este loc de mai bine. De asemenea, sesizăm faptul că nivelul de activitate pentru atragerea de bani europeni în Consiliul Județean Sibiu este unul redus, în comparație cu alte județe. Asta înseamnă că Sibiul nu reușește, în ansamblul său și defalcat pe localități, să profite de banii europeni la nivelul potențialului pe care îl are.

Așadar, putem spune că USR nu critică, ci spune adevărul ori de câte ori interesul oamenilor este afectat. Județul Sibiu și localitățile din județul Sibiu au nevoie de dezvoltare pe bani europeni, iar politicienii sibieni aflați temporar în funcțiile publice sunt datori să-și facă treaba în folosul oamenilor, nu în folosul lor sau al partidului.

Din acest motiv, solicităm Consiliului Județean Sibiu, în primul rând, și primăriilor din localitățile județului, în egală masură, să pregătească din timp scrierea și depunerea de proiecte europene pentru exercițiul financiar 2021-2027, să atragă mai mulți bani europeni, să modernizeze șoselele, infrastructura și serviciile publice, la nivelul celor mai performante județe din România și să reducă rapid întârzierile față de aceste județe.

NOTĂ: Conform cifrelor oficiale ale MIPE, Sibiul se află pe locul 27 după valoarea contractelor finanțate de UE și pe locul 20 după numărul acestora, date valabile la 31 martie 2023.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News