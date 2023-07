Construirea noii Variante Ocolitoare Sibiu Sud (VOSS) stârnește un val de nemulțumiri în rândul locuitorilor din Rășinari și Tropini. Aceștia se plâng că autoritățile locale și județene doar mimează consultările publice referitoare la VOSS și acuză Consiliul Județean și Primăria din Rășinari că au decis în spatele ușilor închise viitorului traseu al centurii ocolitoare, în detrimentul a sute de propietari de terenuri din zonă, fără să ia în calcul și opiniile lor. În plus, locuitorii din Tropini spun că Primăria a continuat să elibereze acte necesare intabulării sau construirii de case în acea zonă, chiar și după ce noua centură ocolitoare devenise o certitudine.

Oamenii spun că dintre cele trei propuneri de traseu pentru varianta ocolitoare Sibiu Sud prezentate inițial de către autorități, a fost aleasă, total netransparent, cea mai perturbantă variantă pentru comunitatea lor și că despăgubirile pe care le vor primi în urma expropierilor sunt foarte mici. În plus, îl acuză pe primarul din Rășinari că nu a făcut nimic pentru a apăra interesele locuitorilor de acolo sau pentru conservarea zonei.

Aceștia s-au organizat cu ajutorul unui grup de WhatsApp, astfel încât anul trecut au reușit să plătească un avocat care să le reprezinte doleanțele în fața autorităților. Cu toate acestea, reprezentanții comunității din Tropini declară că s-au lovit de o liniște asurzitoare în relația cu autoritățile județene și locale, demersurile lor rămânând mult timp fără răspuns.

Cristina Munteanu, una dintre proprietarii care vor avea de suferit dacă varianta propusă se va construi, este inițiatoarea grupului din Tropini și încearcă să fondeze o asociație care să le reprezinte interesele. Aceasta spune că de mai bine de un an încearcă să convingă autoritățile să schimbe ruta VOSS și acuză o lipsă totală de transparență în luarea deciziilor. „Terenul din Tropini este împărțit pe fâșii relativ înguste, iar proiectul prezentat de autorități vine și calcă peste aproape toate propietățile de acolo, care sunt câteva sute. Problema multora de aici este că nu ni s-a spus nimic, și nimeni nu ne-a întrebat nimic. Atât primarul cât și Consiliul Județean au făcut totul să minimizeze importanța consultărilor publice. Am vorbit personal cu primarul, am fost la ședința Consiliului Local din Rășinari și toți ne spuneau că nu se va întâmpla nimic. Așa că am cerut audiență la Consiliul Județean, unde timp de jumătate de an nu am primit nici măcar o confirmare cum că au primit cererea noastră. Am mai făcut și o petiție la Mediu, care a fost semnată de 896 rășinăreni și tropineni. Avem peste 30 de mailuri trimise către Agenția pentru Mediu, primul trimis în 5 decembrie, cu scrisoare de la un avocat, la care nu am primit nimic în afara unui mail automat de confirmare, cu un număr de înregistrare. Abia acum câteva zile, la mijlocul lui iulie 2023, după mai bine de șapte luni de la primul mail, am primit un răspuns de la ei în care ne anunță că vor fi organizate dezbateri publice pe tema aceasta. Totul este un simulacru și avem impresia că nu există nici o transparență decizională și nici cale de întors”, a declarat Cristina Munteanu, reprezentanta comunității afectate din Tropini și Rășinari.

La începutul lunii iulie Consiliul Județean Sibiu anunța finalizarea raportului de mediu și organizarea unei serii de dezbateri publice în localitățile care vor fi tranzitate de VOSS, punând la dispoziția părților interesate, pentru dezbateri publice, proiectul de plan. Dezbaterea publică din Rășinari ar urma să aibă loc pe 7 septembrie 2023, ora 14,00, la Sala Căminului Cultural. Cu toate acestea, locuitorii din Tropini spun că încă din urmă cu trei săptămâni au apărut la intrarea în sat, într-un loc greu de accesat, unele planșe explicative, care menționează concret varianta aleasă de către autorități. Potrivit oamenilor de aici, varianta prezentată este cea care străbate câteva sute de curți, iar aceștia se tem că discuțiile programate pentru septembrie nu vor mai putea schimba nimic.

Bogdan Bucur, primarul din Rășinari, spune că știe despre nemulțumirile oamenilor din zona respectivă, însă dă asigurări că varinta aleasă de autorități pentru noua rută ocolitoare a Sibiului este cea care presupune cel mai puține intervenții în relația cu propietățile private. Acesta susține că dezbaterile publice au fost transparente și că a avut în plus și o serie de discuții personale cu propietarii terenurilor ce urmează să fie expropriate, în care le-a explicat ce pot face pentru a-și proteja interesele. „Binențeles că sunt și nemulțumiți, dar din punctul meu de vedere, această investiție este benefică pentru comunitatea noastră. Noi, ca Primărie, trebuie să găsim varianta prin care această investiție devine benefică pentru toată comunitatea, nu numai pentru o parte dintre noi. Și eu mi-ași fi dorit să nu deranjeze pe nimeni, dar nu există o variantă mai bună. Această șosea este necesară comunității noastre și trebuie cu toții să înțelegem acest lucru. Un camion care vine acum spre Rășinari trebuie să ocolească 50 de kilometri să ajungă aici, iar turiștii care vin spre Păltiniș sunt nevoiți să tranziteze întregul oraș Sibiu”, a declarat acesta pentru Ora de Sibiu.

În noiembrie 2021, Adrian Stoian a cumpărat o parcelă de 917 metri pătrați de teren extravilan în Tropini pe care a plătit 14.500 euro, o parte fiind credit bancar. Spune că în conformitate cu planșele recent apărute în sat, ar pierde aproximativ 600 de metri din parcelă și-l acuză pe primar că nu reprezintă interesele locuitorilor din Rășinari.

„Prima dată am fost în iunie 2021 la Primăria din Rășinari, când l-am înștiințat personal pe primar că sunt interesat de acel teren. Conform legii vânzării terenurilor extravilane, a trebuit să aștept câteva zeci de zile pentru eventualele cereri de preempțiune. După aproximativ 70 de zile am fost din nou la Primărie, să întreb ce mai trebuie făcut și am primit asigurarea că totul e în regulă și că eu, în calitate de cumpărător, nu am nimic de făcut, doar cel care vinde. Așa că am mers înainte cu tranzacția, apoi am investit în gard și in curățarea parcelei. La un momentdat am primit o scrisoare de la Primărie și atunci am înțeles că am fost păcălit. Apoi, când am fost la ședința Consiliului Local, primarul din Rășinari dădea din umeri la întrebările noastre și ne spunea să nu credem ce vedem pe internet. Acum aflăm cu toții că vor fi case demolate și zone pitoreși distruse și el ne trimite să dăm în judecată statul dacă nu ne convine. Suntem luați de proști, pe banii noștri. Mă simt folosit și sunt convins că Primăria știa deja ce urma să se întâmple.”, a spus Adrian Stoian.

Cei care și-au cumpărat parcele de terenuri în zona Tropini în ultimii ani spun că au încercat în repetate rânduri să convingă autoritățile că varianta care ar fi presupus forarea unui tunel de 3250 metri pe sub Pădurea Dumbrăvii ar fi fost una mai potrivită, însă argumentele lor nu au fost luate în calcul de autorități în timpul consultărilor. Drept urmare, consultarea publică ce urmează să aibă loc în Rășinari în septembrie este privită cu mult scpticism de către rășinăreni. În plus, aceștia sunt nemulțumiți de prețurile terenurilor din grila notarială aferentă zonei și spun că cei care au achiziționat terenul cu credit bancar vor rămâne doar cu ratele.

„Noi toți am insistat să se aleagă varianta care presupunea un tunel pe sub Pădurea Dumbrăvii, pe care nu vor nicicum să o ia în seamă. Studiind costurile pentru cele trei variante propuse, cea care implica acel tunel nu costă foarte mult, în comparație cu celelalte. Dacă statul va trebui să ne despăgubească pe toți cei afectați, sunt convinsă că nu vor face nici o economie cu această variantă aleasă de ei. Noi toți de aici suntem de acord cu construcția centurii, nu ne opunem și apreciem progresul, însă problema este maniera în care autorităție au ales să comunice cu noi și să decidă peste viețile și posesiile atâtor oameni. Sunt curioasă, ce putem dezbate noi în septembrie, potrivit calendaruli propus de autorități, când în sat au apărut de luna trecută panouri informative cu traseul deja ales. Din păcate, sunt mulți consăteni de-ai noștri care habar nu au ce se întâmplă. Primarul ne-a spus că vom fi despăgubiți conform grilei notariale aferentă zonei, adică vreo 3 lei pentru fiecare metru pătrat, și că dacă nu ne convine prețul putem da statul în judecată. Însă cei care au luat un credit pentru terenurile sau casele respective pot aștepta să câștige în instanță?”, a mai adăugat Cristina Munteanu.

În replică, primarul din Rășinari dă asigurări că decidenții asupra variantei finale a VOSS au ascultat părerile celor implicați în dezbaterile publice, însă expertizele tehnice au relevat faptul că varianta aleasă este singura optimă.

„Zona noastră nu a fost colectivizată, precum terenurile din Poplaca, iar oamenii de aici au avut întotdeauna proprietățile în posesie. Primăria Rășinari nu deține mai deloc terenuri în zonă pe care să le folosim astfel încât să nu afectăm proprietățile private. Din discuțile pe care le-am avut cu firma care s-a ocupat de studiu de fezabilitate și proiectare, costurile pentru varianta cu tunelul subteran erau foarte mari. În plus, nu s-ar mai fi putut face descărcarea de pe autostradă în zona Rășinariului, pe drumul 106A. În principiu, oamenii care vor fi afectați de această construcție, au fost anunțați din timp. Au primit adrese scrise fiecare în parte și le-am explicat personal că este normal să se înceapă exproprierea de la un preț minim. Vor putea merge în instanță cu expertize care să menționeze valoarea reală de piață a terenurilor și vor fi despăgubiți la acea valoare” a mai declarat primarul.

Referitor la dezbaterile publice din 9 septembrie din Rășinari, Bogdan Bucur a mai declarat: „Sincer să fiu, nici eu nu știu exact ce se va dezbate la ședința din 9 septembrie. Se va discuta despre această variantă. Va fi, cel mai probabil, o nouă seiune de preluare a datelor de la oamenii din zonă, iar pe baza a celor spuse de ei, proiectantul sau Consiliul Județean va vedea ce mici modificări s-ar mai putea face la această variantă. Și mie mi-ar fi convenit o altă variantă, însă trebuie să înțelegem cu toții că pur și simplu sunt mai mulți factori implicați. Poligonul de la Poplaca trebuia ocolit, Pădurea Dumbrava este parc natural, iar un aviz de mediu pentru asta ar fi fost imposibil de obținut, tunelul este, din puncțul meu de vedere foarte scump și am fi pierdut și ieșirea din autostradă spre Rășinari. Nu cred că se putea găsi o altă variantă mai bună și acesta este motivul pentru care oamenii se simt neluați în seamă. Dacă propietarii nemulțumiți ar putea găsi o nouă variantă, care să intre în competiție cu cea deja aleasă m-aș bucura, evident”.

