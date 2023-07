Teatrul de Balet Sibiu a prezentat joi, 20 iulie 2023, în aer liber, în Piața Mare din Sibiu, în prezența a peste 2.000 de spectatori, spectacolul de închidere a stagiunii 2022 – 2023, premiera absolută de balet clasic „Rigoletto”.

Realizat de coregraful Valentin Barteș, în decorul creat de Alin Gavrilă, spectacolul s-a bucurat de participarea extraordinară a soliștilor și corului Operei Naționale Române Cluj-Napoca, maestru cor Corneliu Felecan, director Florin Estefan, și a Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu, dirijor David Crescenzi, director Cristian Lupeș. Spectacolul a fost foarte bine primit de publicul prezent la eveniment, cei peste optzeci de artiști prezenți pe scenă fiind răsplătiți cu ropote îndelungi de aplauze. Accesul publicului la eveniment a fost gratuit.

„Cu spectacolul „Rigoletto” am marcat nu doar o premieră absolută – fiind pentru prima dată când acest titlu este prezentat ca spectacol de balet în România, dar și o colaborare inedită, care ne onorează, cu Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu și soliștii și corul Operei Naționale Române Cluj-Napoca, două instituții fanion ale culturii române. Vreau să aduc sincere mulțumiri domnului Cristian Lupeș, director al Filarmonicii de Stat Sibiu, prin a cărui implicare și profesionalism desăvârșit am reușit să punem în scenă acest eveniment și domnului Florin Estefan, director al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, pentru că s-a alăturat nouă în acest demers artistic și împreună cu artiștii Teatrului de Balet Sibiu am reușit să oferim publicului un eveniment de o reală și incontestabilă valoare culturală. Mulțumesc totodată tuturor artiștilor din distribuția spectacolului, dansatori, cântăreți de operă, muzicieni, tuturor colaboratorilor, scenografului Alin Gavrilă pentru universul creat pe scenă, publicului pentru toată dragostea pe care ne-a arătat-o în această stagiune. Mulțumesc totodată Primăriei Municipiului Sibiu pentru încredere și toată susținerea acordată.” Ovidiu Dragoman, Manager Casa de Cultură a Municipiului Sibiu – Teatrul de Balet Sibiu

Teatrul de Balet Sibiu revine pe scenă în luna octombrie

După o pauză de stagiune în luna august, artiștii Teatrului de Balet Sibiu vor începe repetițiile în luna septembrie pentru spectacolul „Cavalerul Rozelor”, care va avea premiera la Teatrul de Balet Sibiu în luna octombrie. Biletele pentru primele șase spectacole de balet ale noii stagiuni au fost puse în vânzare și pot fi cumpărate online, de pe site-ul Kompostor.ro sau de la sediul administrativ al instituției Parcul Tineretului, nr. 1.

