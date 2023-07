Consiliul Local al Primăriei din Sibiu va supune din nou dezbaterii, în ședința ordinară din 27 iulie 2023, proiectul de hotărâre pentru participarea Municipalității la licitația de vânzare a Fabricii de Cultură și a terenurilor aferente acesteia. Potrivit planurilor Primăriei, suprafața de aproximativ 34.000 metri de pe strada Triajului din Sibiu ar urma să fie transformată într-un spațiu dedicat culturii și comunității, denumit Centrul pentru Spectacole și Conferințe.

În plus, aici vor fi construite spaţiile pentru depozitarea recuzitelor și ansamblelor tehnice necesare Teatrului Naţional „Radu Stanca”, Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” și Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, pe care în acest moment cele trei instituții le închiriază.

Proiectul, retras de consilieri luna trecută

Decizia de introducere a acestui proiect pe ordinea de zi a Consiliului Local vine după ce la finalul lunii iunie, consilierii liberali au retras proiectul de pe ordinea de zi, afirmând că vor să studieze proiectul mai în profunzime. Astfel, la doar o lună distanță, proiectul de hotărâre al Consiliului Local prevede că bugetul alocat acestei tranzacții este de 5.290.000 euro plus TVA, iar Liliana Ordean, director al Direcției pentru Patrimoniu şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, va reprezinta Municipalitatea la licitaţia publică respectivă.

Potrivit proiectului depus, în acest spațiu, deținut până acum de SC Construcții SA, va fi dezvoltată și o zonă verde urbană, amenajată pentru agrement, dar și unele spaţii alternative de creaţie, educaţie şi cercetare. Turnul de apă din incinta actualei Fabrici de Cultură va fi integrat în proiect, de asemenea. Aici ar urma să aibă loc spectacole şi evenimente multiculturale, diferite workshop-uri, proiecţii de filme, ateliere și activităţi dedicate atât publicului adult, cât şi adolescenţilor și copiilor.

Venituri prognozate de 3.5 milioane de lei anual

Totodată, achiziţia de către Primărie a „Fabricii de Cultură ” va asigura desfăşurarea în continuare a activităţilor Teatrului Radu Stanca pe toată durata construcţiei noului Centru de Spectacole şi Conferinţe pe care Municipalitatea îl are în plan.

„Având în vedere faptul că Fabrica de Cultură a devenit un spaţiu cultural alternativ unic al României, cu ajutorul Festivalului Independent de Teatru de la Sibiu, şi reuneşte an de an cele mai apreciate spectacole ale lumii, cât şi posibilităţile pe care le oferă acest spaţiu pentru viitorul comunităţii sibiene, se dovedeste evidentă necesitatea continuării şi dezvoltării acestui proiect, menționează conducerea Teatrului Radu Stanca în nota de fundamentare a proiectului de achiziție. Potrivit aceluiași document, instituția culturală estimează venituri în sumă de 2.986.000 mii lei pe an din evenimentele organizate aici. La aceste venituri se-ar adăuga economiile rezultate din neplata chiriei de 530.000 lei/an pe care teatrele sibiene le plătesc în prezent. Astfel, veniturile totale generate de acest spațiu nou ar urma să se ridice la aproximativ 3.516 mii lei/an.

În prezent, pe spațiul de 34.000 de mp există șase construcții (hale și vestiare) cu o suprafață totală de aproape 7.000 de mp. Construcțiile au fost ridicate în anii 1970 și au fost modernizate în perioada 2014 – 2017. De atunci, Teatrul Național Radu Stanca a fost principalul beneficiar al acestui spațiu.

