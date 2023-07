Tineri și vârstnici au răspuns, joi, 20 iulie, invitației Organizației Municipale PSD Sibiu de a participa la un turneu dedicat sportului minții, pentru a marca Ziua Mondială a Șahului.

”Am văzut că, indiferent de vârstă, șahiștii participanți au abordat fiecare partidă cu multă atenție. Au încercat fiecare să etaleze cele mai bune strategii și mutări pentru a învinge adversarul. M-am regăsit în acest mod de a aborda lucrurile în carieră și viața politică”, a declarat Laura Barac, președintele Organizației Municipale PSD Sibiu.

Sebastian Șebu, subprefect al județului Sibiu, a fost prezent, de asemenea, la eveniment. ”Dacă și politica ar fi doar în alb și negru, cu reguli clare și multă gândire strategică în avans, ne-ar fi tuturor mai bine. Am învățat, de-a lungul carierei profesionale, că nu poți face o mutare fără a gândi în perspectivă și celelalte. Șahul ne antrenează capacitatea de a gândi proiecte durabile și a le implementa eficient”, spune Sebastian Șebu.

”Într-o lume care pare că este preocupată de cu totul și cu totul altceva decât valorile cu care am fost învățați noi, în copilărie, mă bucură faptul că mulți sibieni sunt pasionați de sportul minții. Au fost foarte mulți participanți tineri, dar și seniori, la concursul din sediul PSD Sibiu. Am decis să organizăm cursuri de șah pentru copii, susținute de instructori, dar și concursuri de șah pentru tineret și seniori. De mic, am fost fascinat de tabla de șah, în fața căreia tatăl meu își petrecea, zilnic, cel puțin două ore, învățând strategii ale marilor maeștri, din revistele de specialitate. Îmi amintesc de partidele de șah pe care le juca, față în față, cu prietenii săi, sau la distanță, cu alți șahiști din țară, anunțându-și mutările prin telefon. De la tatăl meu am învățat jocul de șah și nu voi uita niciodată prima lui povață: că șahul dezvoltă gândirea și îți este de folos întotdeauna în viață, să-ți calculezi pașii și să urmezi o strategie pentru a fi învingător”, mărturisește deputatul Bogdan Trif, președintele Organizației Județene PSD Sibiu.

