ISU Sibiu a intervenit de urgență pe DN 1, în zona localității Veștem, la un accident rutier. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și trei ambulanțe SAJ dintre care una cu medic.

”În urma accidentului au rezultat 3 victime: o femeie și doi minori. Echipajul SMURD a preluat o fetiță de 9 ani care este transportată la CPU Luther conștientă, având un traumatism abdominal și unul cranio-cerebral.

Celelalte două victime au fost preluate de echipajele SAJ.” transmite Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU.

Politiștii rutieri au intervenit în zona localitatii Vestem, in timp ce conducea un autoturism spre Valcea, o femeie in varsta de 32 de ani, din Avrig, posibil pe fondul neatentiei in conducere, a pierdut controlul directiei de deplasare, iesind in afara carosabilului. Conducatoarea auto si doua minore, in varsta de 6 si 9 ani, au fost transportate la spital constiente.

