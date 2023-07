Nou promovată în Liga 3, ACS Mediaș a pierdut primul amical al verii, 1-3 cu Metalurgistul Cugir, echipă care activează tot în al treilea eșalon valoric.

Echipa lui Dumitru Solomon a cedat sâmbătă, pe Stadionul 8 Mai, 1-3 (0-3) cu Metalurgistul Cugir. Unicul gol al sibienilor a fost reușit de Cîrstean.

Rezilieri cu Socaci, Ignat și Morariu

În lotul sibienilor au intervenit multe modificări. Din lotul care a obținut promovarea nu mai fac parte Zomanț, A. Moldovan, Birtalan, Chifu, Șulea, Socaci, Ignat și Morariu. Staff-ul tehnic a fost nevoit să renunțe la unii jucători de bază în sezonul trecut, pentru a face loc posturilor de juniori.

ACS Mediaș a realizat joi până acum patru transferuri, fiind aduși Antonio Vlad (Corvinul), Cosmin Zamfir (Gloria Albești), Denis Ursu (CSC 1599 Șelimbăr) și Beniamin Hanzu (CS Tunari). La echipă au mai ajuns și Cătălin Tineiu (Inter Sibiu) și portarul Sebastian Ciuperceanu (Gloria Albești) și rămâne de văzut zilele viitoare dacă ei vor semna contracte cu clubul din Mediaș.

Doru Dudiță: ”Meci slab în prima repriză”

Antrenorul secund al echipei ACS Mediaș, Doru Dudiță spune că echipa are nevoie de timp, pentru a fi reclădită pentru rigorile din Liga 3. ”Am făcut meci slab în prima repriză, am luat trei goluri pe greșeli individuale. A doua repriză am jucat mai bine, am dominat, am dat gol și am mai avut ocazii. Nu avem omogenitate, din păcate a trebuit să renunțăm la unii jucători buni care ne ajutau, pentru a face loc posturilor de juniori, care sunt obligatorii la acest nivel. Eu nu cred că este o regulă benefică pe termen lung” a spus Doru Dudiță.

ACS Mediaș va mai juca amicale cu Corvinul Hunedoara (29 iulie), Gloria Bistrița (5 august), Unirea Ungheni (12 august) și Metalurgistul Cugir (19 august).

Neacșa – Maxim, P. Stan, Jica, Țala – D. Ursu, Vlad, Hanzu, C. Zamfir – Pajco, Potor. Au mai intrat: Ciuperceanu, S. Bîrsan, Șerban, Hăjmășan, Tineiu, Țili, Cîrstean.

