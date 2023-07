La finalul meciului de duminică, de la Iași, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a apreciat victoria echipei sale ca fiind una pe deplin meritată.

Pentru sibieni au marcat Balaure (11, 58) şi Iancu, iar Jatoba (73) a punctat pentru moldoveni. Măldă spune că echipa sa a irosit și la Iași ocazii mari, cum a făcut și în prima etapă, cu Farul.

”Nu sufăr jocul pe contre”

”Puteam face ca scorul să fie mult mai mare. Încep prin a-l felicita pe Leo Grozavu, chiar mi-a plăcut Iașiul, o echipă care vrea să joace fotbal. Dacă poţi profita de spaţii, poţi marca multe goluri. Ce nu mi-a plăcut, nu sufăr jocul pe contre, am avut multe oportunităţi, dar pierdeam mingea, atacau ei, foarte cald, efortul foarte mare. După bara lor, am marcat şi am intrat la pauză cu un avantaj. În a doua repriză, cu acelaşi ritm, dar cu ei la posesie. Am avut două bare, alte ocazii mari. Din păcate, ratăm foarte mult. Mă bucur că ajungem acolo, dar ocaziile se pot răzbuna. A fost o victorie meritată. Problema e că se greşeşte cu VAR-ul. Au fost sezonul trecut multe greşeli, este al doilea an, ar trebui ca lucrurile astea să se corecteze, de aia a fost adus VAR-ul” a spus tehnicianul Sibiului la Digi Sport.

Antrenorul lui Hermannstadt a anunțat că echipa sa se poate bate pentru un loc în play-off în acest sezon, chiar dacă nu acesta este obiectivul oficial al clubului. ”Puteam să ne batem la play-off şi sezonul trecut. Nu este un obiectiv declarat, ne dorim, dar toate echipele îşi doresc. Mi-aş dori să facem puncte multe. Asta am făcut anul trecut. Dacă vom reuşi din nou să adunăm 56 de puncte, vom fi bine în clasament”.

”Cât mai multe puncte în startul de campionat”

În runda viitoare, FC Hermannstadt joacă acasă cu UTA, o echipă complet schimbată față de sezonul trecut. ”În următoarea etapă jucăm acasă cu o echipă mult schimbată, cu un antrenor nou, Rednic, care ştie să închege rapid o echipă. Ne dorim trei puncte, normal, vrem să facem cât mai multe puncte pe început de campionat. Va apărea şi încrederea care deocamdată nu există în anumite momente. Sunt un antrenor care tot timpul le dă încredere. Încrederea ar trebui să apară uşor-uşor după aceste puncte. UTA e o echipă foarte bună, iar calculele pe hârtie nu există. Vom pregăti bine meciul. Vom ajunge dimineaţa la Sibiu şi va trebui să ne refacem rapid”, a mai declarat Măldărăşanu, după meciul de la Iași.

