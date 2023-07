Mijlocașul dreapta de la FC Hermannstadt, Silviu Balaure (27 ani) a fost decisiv duminică pentru echipa sa, în meciul de la Iași, câștigat cu 3-1. Balaure a marcat două goluri pentru echipa sa, primele ale Sibiului din acest sezon de Superliga.

”Am știut să luptăm, să fim pragmatici și la final am luat cele trei puncte. Probabil am făcut un meci mai bun cu Farul, dar nu mereu când joci bine și câștigi. Iașiul a pasat bine prima repriză, dar este important că noi am câștigat” a declarat mijlocașul Sibiului după succesul de la Iași.

Pentru FC Hermannstadt urmează sâmbăta viitoare meciul de la Sibiu cu UTA și mijlocașul ofensiv este convins că echipa sa va fi greu de bătut după eșecul nedrept cu Farul, din prima etapă. ”Va fi meci greu cu UTA, cum au fost și cele din sezonul precedent, dar sunt sigur că la noi acasă este greu să ne mai învingă cineva” a anunțat Silviu Balaure.

Silviu a mai jucat în carieră la Poli Timișoara, Nuova Mama Mia, FCM Baia Mare și Astra Giurgiu, iar de doi ani joacă pentru FC Hermannstadt.

