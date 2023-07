Fostul atacant de la CSC 1599 Șelimbăr, Jordan Gele (30 ani) a debutat la noua sa echipă, FC Will 1900, care activează în eșalonul secund din Elveția.

După ce a făcut un retur bun sub comanda lui Claudiu Niculescu, Jordan Gele a refuzat să își prelungească acordul cu sibienii, în ciuda eforturilor depuse de conducerea clubului din Șelimbăr. Jordan a făcut un mister din viitoarea sa destinație, însă, până la urmă, el a preferat să meargă în Elveția, la FC Will, echipă care joacă în al doilea eșalon. Will a pornit cu dreptul în noul sezon și a câștigat în deplasare, 2-0 la Belinzona. Francezul a fost doar rezervă și a intrat pe teren în minutul 70.

Atacantul a mai jucat în Elveția în perioada 2018-222, la Winterthur și Rapperswill Jona. La CSC 1599 Șelimbăr, Gele a fost utilizat în 23 de meciuri, de 21 de ori ca titular, reușind să marcheze de 6 ori, toate în jocurile din acest an. În cele 15 partide disputate în 2022 nu a marcat niciun gol, însă s-a transformat după venirea pe bancă a lui Claudiu Niculescu.

De-a lungul carierei sale, Gele a evoluat pentru echipe ca Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale II, AFC Compiegne, Sainte Genevieve Sports, FC Mulhouse, FC Nantes II (ligile inferioare din Franța), FC Winterthur și FC Rapperswil-Jona (din liga a doua, respectiv a treia din Elveția).

În acest moment, Claudiu Niculescu are în lot doar un atacant, pe Rodri Hernando, însă conducerea clubului sibian mai caută încă un vârf, care să completeze lotul pentru Liga 2.

