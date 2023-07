Sibiul are plusuri și minusuri, însă cu siguranță nu duce lipsă de elevii de nota zece, care se disting prin performanțe aduse la olimpiade, la examenele de Evaluare Națională, Bacalaureat, dar și la probele de admitere de la cele mai bine cotate facultăți din țară.

Printre elevii care s-au făcut remarcați recent prin rezultatele obținute la unele dintre cele mai importante examene se află Serghei Frunzescu, un tânăr pasionat de matematică, însă care compune muzică, scrie poezii și cântă la chitară. Tânărul a terminat specializarea Matematică – Informatică la Colegiul „Octavian Goga” și își dorește ca pe viitor să devină profesor.

Probleme cu nota la matematică de la Bacalaureat

Serghei s-a arătat dezamăgit de modul în care profesorii au corectat lucrările la Bacalaureat, în special la matematică unde sibianul a obținut inițial nota 9.35. Elevul a decis să depună contestație, fiind sigur de răspunsurile pe care le-a dat și pe care, de altfel, comisia l-a depunctat. Serghei a folosit o altă metodă de rezolvare a unui exercițiu, din acest motiv fiind depunctat cu toate că rezultatul final a fost cel din barem, spune tânărul. După contestație, nota nu a fost mărită, ci scăzută, ajungând la 9.05.

„La Bacalaureat am dat probele obligatorii, la matematică, română și proba opțională la fizică. Problema a fost la matematică unde am fost și la olimpiadă în repetate rânduri și am luat Mențiune, la etapa pe județ, doi ani consecutiv. La proba de Bacalaureat de la matematică am rezolvat două subpuncte altfel și pentru ele am fost depunctat total. Am făcut contestație și mi-a căzut nota la 9.05. Rezultatul a fost ca în barem. Era o problemă de algebră și am rezolvat-o prin analiză matematică și nu s-a punctat deloc”, spune Serghei.

Zece la examenul de admitere la Facultatea de Matematică din Cluj

Serghei a ales să continue studiile la Facultatea de Matematică din Cluj. Pentru a-și putea urma visul, acesta a trebuit să susțină un examen de admitere, pe care l-a trecut cu „brio”, obținând nota zece. Sibianul nu a făcut meditații la nici o materie pentru Bacalaureat sau admitere, bazându-se pe un program bine stabilit în funcție de care să aibă timp atât pentru pregătirea pentru școală, cât și pentru pasiunile sale, printre care se află și cititul.

„La admitere examenul a fost de tip grilă. Nimănui nu i-a păsat prin ce variantă rezolvăm sau cum gândim exercițiul. A fost mult mai bine pentru mine, un test de trei ore l-am terminat într-o oră. Exercițiile au avut un grad mai mare de dificultate decât la Bacalaureat și am luat zece”, spune elevul.

Serghei cântă la chitară și compune poezii

Serghei a rămas cu un gust amar după experiența rezultatelor de la Bacalaureat însă acest lucru nu i-a schimbat dorința de a deveni un profesor de matematică de excepție și un mentor pentru viitorii lui elevi.

„Visul de a deveni profesor îl am din gimnaziu. Vreau să mă fac profesor de matematică pentru că vreau să schimb ceva și pentru că îmi doresc să se puncteze corect orice variantă de rezolvare. Scopul meu este să ajut copiii să înțeleagă matematica, nu să învețe doar teoreme pe de rost și, mai ales. Elevii se pot dezvolta prin matematică. Vreau să ajung un dascăl bine pregătit profesional, empatic, cu vocație pedagogică, un iubitor de oameni şi de țară care doreşte tot ce este mai bun pentru poporul său”, povestește Serghei.

Pe lângă pasiunea pentru matematică și informatică, Serghei cântă la chitară și are propriul canal de youtube. De asemenea, compune poezii, face karate și joacă tenis de câmp. „Îmi organizez timpul matematic, îmi las și timp liber. După ce veneam de la școală făceam temele, mai apoi era muzica și sportul”, spune tânărul.

