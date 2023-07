Marți s-au afișat rezultatele la examenul de definitivat. Sibiul se mândrește cu cinci cadre didactice care au obținut note de zece la examenul susținut săptămâna trecută de două sute de profesori.

Daniela Statie și Cristina Ghincea, profesoare de psihopedagogie specială, Roxana Zimmer, educator de limba română, Cecilia Crăciun, profesor educație fizică și sport și Vlad Gheorghe, profesor de religie ortodoxă sunt cele cinci cadre didactice care s-au făcut remarcate prin rezultatele obținute la Definitivat.

Zece pentru un profesor din Turnu Roșu

Cristina Ghincea, profesoară de psihopedagogie specială, spune că și-a dat tot interesul pentru a obține un rezultat bun la examen, chiar dacă acest lucru a însemnat să facă mai multe sacrificii.

„Nu mă așteptam la nota aceasta. Mi se pare că este un mix între învățat și efort pe perioada anului școlar pentru că și inspecțiile sunt o muncă „din culise”. Am stat în casă pe căldură, am zis nu la ieșiri și la concerte pentru o perioadă de timp și am învățat”, spune Cristina-Maria Ghincea, profesor de psihopedagogie specială.

Cristina a ales profesia intuitiv și a descoperit că este pasionată și că i se potrivește perfect. „Profesez la Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Turnu Roșu de doi ani și de un an pe post de sprijin. Anul trecut am fost pe post suplinitor pentru a vedea dacă îmi place domeniul la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din Sibiu. În continuare vreau să rămân la Școala din Turnu Roșu, vreau să am continuitate acolo cu elevii cu care am lucrat și anul trecut. Nu cred că am stat foarte mult să analizez această profesie, am ales intuitiv, am simțit că s-ar putea să fie ceva ce mă atrage și s-a potrivit. Am făcut Facultatea de Psihologie în Sibiu și apoi masterul de Psihologie Clinică pe care l-am terminat în urmă cu un an”, povestește Cristina.

Zece la Definitivat, pentru o fostă sportivă de performanță

Cecilia Crăciun a obținut nota zece la examenul de definitivat. În prezent este profesor de judo la Clubul Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu, dar a fost unul dintre sportivii de performanță la acest sport.

„Profesoară de sport sunt doar de un an de zile pentru că am lucrat aproape 15 ani la Primăria Sibiu și la Baia Populară Sibiu și după aceea am vrut o schimbare și am ales clubul sportiv pentru că doresc să formez sportivi de performanță în domeniul judo-ului, Crăciun Cecilia-Eugenia, educație fizică și sport. Eu am fost sportivă de performanță, am făcut 11 ani judo și acum sunt profesor de judo la Clubul Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu și am terminat și trei facultăți. Sportul m-a ajutat și educat”, spune profesoara de judo.

Cât despre nota obținută, Cecilia a fost plăcut surprinsă să afle că a luat zece „curat”. „Mă bucur nespus de mult. Mă așteptam să iau examenul pentru că nu mi s-a părut nici ușor și nici foarte greu, dar am învățat cu seriozitate și mi-a plăcut foarte mult ceea ce am învățat, mai ales că se aplică și în viața de zi cu zi. M-a ajutat să înțeleg cum se dezvoltă organismul uman de la vârste foarte fragede până la adulți și, mai ales, prin sport”, adaugă Cecilia Crăciun.

Roxana Zimmer: „Sunt pasionată de educația timpurie”

Roxana Zimmer este unul dintre profesorii care au obținut note de excepție la Definitivat. Educatoarea de limba română spune că se aștepta la o notă bună pentru că s-a pregătit temeinic.

„M-am pregătit și m-am așteptat să iau o notă bună, dar niciodată nu te aștepți să iei notă maximă. Știam că am atins toate punctele care s-au cerut în examen, dar până nu vezi nota nu știi exact. Nu sunt titulară, sunt educatoare la Școala din Porumbacu de Jos și la anul o să continui tot aici, pentru că am primit continuitate pe post, cerința fiind să trec examenul de definitivat”, spune Roxana.

Tânăra este din Craiova și locuiește de doi ani în Sibiu și este profesor prin intermediul organizației „Teach for Romania”. „Sunt de un an de zile în sistem și sunt pasionată de educația timpurie. Am lucrat mai mult în educație non-formală și acesta este primul an în care profesez în domeniul educației formale”, spune Zimmer Roxana-Maria, educator limba română.

Daniela Statie: „Este o notă muncită”

Daniela Statie, profesor de psihopedagogie specială, a obținut nota zece la examenul de Definitivat, o notă care a rezultat în urma mai multor luni dedicate învățatului.

„Lucrez la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Sibiu, o școală cu copii cu dizabilități. Am susținut anul acesta examenul de definitivat în învățământ și sunt foarte fericită de nota obținută. Este o notă muncită, în ultimele luni am insistat foarte mult pe învățat și acesta este rezultatul. Nu mă așteptam chiar la nota zece, dar m-am simțit pregătită și după examen am ieșit încrezătoare ca va fi un rezultat pozitiv”, spune Daniela Statie, profesor de psihopedagogie specială.

Notă mare a obținut și la examenul de titularizare, profesoara fiind notata că 9,45. ”Sunt din Râmnicu Vâlcea, am terminat Liceul de Arte și în Sibiu am studiat Facultatea de Psihologie și Masterul de Psihologie Clinică. A urmat mai apoi examenul de titularizare unde am obținut o notă mare, 9,45, în urmă cu trei ani”, spune Daniela Statie, profesor de psihopedagogie specială.

