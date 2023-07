Sibienii care încă nu au stabilit unde își vor petrece concediul în această vară, trebuie să știe că ofertele last-minute sunt limitate. Cei care s-au decis târziu și încă vor să meargă în concediu în Turcia, Grecia sau alte destinații vor fi nevoiți să opteze pentru zborurile cu plecare din Cluj. Cât despre falimentul Kusadasi, acesta afectează mai mulți sibieni care urmau să plece în vacanță.

Agenția de turism Kusadasi, care și-a cerut insolvența în urmă cu o săptămână, a afectat români din toate colțurile țării, inclusiv sibienii care și-au cumpărat o vacanță. Cei mai mulți au căutat o soluție pentru a ajunge în vacanță, indiferent că vor pierde avansul plătit pentru sejurul respectiv.

„Începând de joi, am avut câteva cazuri de turiști care au întrebat. Am avut și noi niște pachete afectate de această poveste dar le rezolvăm pe toate. Turiștii au înțeles situația, îi mutăm pe alte plecări și va fi bine. În fiecare an sau la doi ani tot este o insolvență în turismul românesc. Turiștii au de suferit la fel ca și agențiile revânzătoare. Noi am avut doar două pachete pe o plecare din septembrie, pe care le-am rezolvat acum. Și astăzi m-au sunat două persoane să mă întrebe dacă putem prelua noi rezervările, dar este greu pentru că să preiei fără alte costuri nu există. Au mai sunat și la alte agenții revânzătoare în încercarea de a merge totuși în concediu și fac eforturi, însă este foarte greu pentru că avioanele sunt destul de pline din Sibiu”, spune

Alina Deaconu de la agenția „Dream Tour”.

Alte agenții de turism revânzătoare spun că li s-au făcut promisiuni din partea Kusadasi, cel mai probabil sibienii urmând să plece în vacanțele stabilite.

„Este devreme să tragem o concluzie, o să știm exact la sfârșitul lunii august pentru că ei au făcut niște promisiuni, că vor îmbarca turiștii să plece în vacanță și noi am mai făcut niște plăți spre ei și sperăm să fie totul bine. Încă este în derulare tot procesul acesta. Deocamdată ne afectează la nivel de stres. Noi nu avem multe pachete pe Kusadasi, doar patru pachete anul acesta. Noi i-am sunat pe turiști și i-am informat. Oamenii știu că îi ajut ca să plece în vacanță, vom vedea la fiecare caz în parte”, spune Alina Apostol de la agenția de turism „Maxtravel”.

Nu mai sunt oferte last-minute cu plecare din Sibiu

Sibienii care încă nu au stabilit unde vor merge în vacanță anul acesta trebuie să știe că oferte last-minute cu zbor din Sibiu spre destinații precum Grecia sau Turcia nu mai sunt disponibile. Norocoșii poate vor mai găsi locuri libere spre Tunisia sau Egipt.

„Avioanele cu plecare din Sibiu sunt cam pline. Printre preferințele sibienilor au rămas destinațiile clasice – Turcia, Egipt și Grecia. Numărul clienților a crescut cu 20% față de anul trecut. Anul acesta am observat o suprasaturație față de Turcia, mulți mergând din nou la greci. Referitor la insolvența agenției Kusadasi noi nu am mai vândut pachete de la ei din luna mai a anului trecut și nu avem turiști afectați de această situație”, spune Radu Lazăr, directorul agenției de turism „Sobis”.

Numărul clienților a crescut și în cazul agenției Maxtravel, cu cel puțin 10%. Destinațiile preferate de sibieni au rămas aceleași ca și în anii trecuți.

