La baza sunt finanțist, fiind absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul ULBS, specilizarea Finanțe-Bănci. Cu o carieră de 13 ani in domeniu bancar, pentru mine turismul a fost inițial doar un hobby. Insa ceea ce a inceput în 2013 ca un hobby, in 2018 a devenit o ocupatie cu normă întreagă, părăsind sistemul bancar și deschizând o agenție de turism organizatoare, cadrul în care îmi desfășor activitatea în acest moment. Sunt ghid de turism din 2013, iar din 2021 sunt si ghid montan.

Agenția pe care o dețin se ocupă în principal de incoming, adică organizeaza pachete turistice pentru turiștii străini care ne vizitează țara. Pachetele noastre turistice sunt concentrate mai mult pe zona Transilvaniei, o zona familiară și dragă nouă, pe care am străbatut-o de-a lungul și de-a latul în ultimii 10 ani.

Am ghidat turiști din întreaga lume în toate colțurile țării, iar de anul trecut am început și o colaborare cu o agenție parteneră pentru excursii în afara țării.

De când am devenit ghid montan am conceput pachete turistice active, prin care invităm turiștii să descopere la pas, prin drumeție, farmecul satelor și munților României. Pandemia a marcat și pentru mine o schimbare de strategie, direcția fiind de atunci către pachete turistice cu focus pe activități în aer liber, de observare a naturii și evidențiere a tradiților și culturii rurale. În acest sens, drumeția a fost cadrul care a unit toate aceste elemente.

Pachetele de drumeție pe care le oferim pornesc de la o excursie de o zi, sau un circuit prin toată țara, de 7 sau chiar 14 zile. Turistii mă gasesc prin intermediul site-ului de prezentare ale agenției, www.romania-tours.travel și www.sibiutourguide.com.

Colaborez cu programul Anii Drumeției al Consiliului Județean Sibiu de la început, ghidând primele grupuri încă din 2021. Programul Anii Drumeției m-a determinat să explorez zona colinară și montană a județului, să descopăr locuri noi și poteci folosite de localnici pe care să le integrez în drumețiile viitoare.

Astfel, am ghidat turiștii în premieră pe poteci folosite până atunci doar de localnici de lângă Boița, Nucet, Râu Sadului sau Gura Râului.

Vara, când in zona colinară temperaturile nu sunt potrivite unei drumeții confortabile, caut răcoarea înălțimilor prin munții Fagaraș. Așa am descoperit unul dintre traseele pe care le-am propus pentru luna iulie in cadrul programului Anii Drumeției. Am mers pe creastă spre Lacul Călțun, plecând de la Bâlea Lac și nu ne-am dorit ca la întoarcere să mai urcam din nou vârful Lăițel, pe care l-am parcurs înainte sa ajungem la Călțun. Intrând în vorba cu un salvamontist aflat in patrulare în zonă, am aflat de varianta ce ocolește Lăițelul prin versantul sudic. A fost un traseu care ne-a suprins in mod plăcut, mai ales ca e un puțin umblat de turisti. Am descoperit o vale aproape sălbatică, străbatută de un pârâu de unde ne-am refăcut provizile cu apă. Ne-am întâlnit cu un cioban care a fost bucuros să schimbe câteva vorbe cu noi, i-am văzut și stâna puțin mai jos, construită din piatră, lucru mai mai rar întâlnit prin Făgăraș, cel puțin de mine. Dar cea mai spectaculoasă parte a traseului a fost cea de final, de unde am putut admira sectorul sudic al Transfăgărășanului dintr-o perspectivă nouă.

Mai târziu am aflat și de unde provine numele potecii. Traseul se numește după un salvamontist sibian, Ioan Gligorea, care în timpul construcției primului refugiu de la Călțun, a cautat, la fel ca noi, o variantă să ocolească Laițelul, mai ales ca ei cărau în spate toate materialele necesare construcției. Asa a descoperit poteca pe versantul sudic al Făgărașului, de la Călțun la tunelul de la Bâlea Lac, care a devenit ulterior potecă turistică omologată.

Articol scris de către Florin Ionescu, ghid în cadrul programului Anii Drumeției.

Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat de Consiliul Judetean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Scopul principal este de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județ și de a promova activități specifice ecoturismului.

Descoperă mai multe pe www.aniidrumetiei.ro și app-ul Anii Drumeției, disponibil în App Store și Play Store.

