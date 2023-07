De câteva zile, Cosmin Cocan își caută fiica dispărută de acasă. A fugit din Șeica Mare sâmbătă seara, iar de atunci nu s-a mai întors. Tatăl ei a luat legătura cu autoritățile, care au început căutările, și în același timp a contactat-o pe fată prin toate mijloacele, iar acum speră să revină teafără la domiciliu.

Nicoleta Cocan are 16 ani. Acum patru zile, ea a fugit de acasă. A plecat în lume cu iubitul ei, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Șeica Mare. „A plecat de acasă sâmbătă seara și nu mai știm nimic de ea. Mi-a dat mesaj și mi-a spus că e cu un băiat, mai mare decât ea, care locuiește aici la noi în Șeica. Am încercat să aflu unde e, însă nu sunt convins că spune adevărul. Mi-a spus că a plecat la Brașov și că se întoarce sâmbătă, însă eu nu cred că mai vine acasă. Din ce am aflat, ei doi ar fi la Timișoara, la unchiul ei, dar nimeni nu știe nimic exact. Le-am spus că mă pot duce cu mașina după ei, dar nu au acceptat. Nu știu ce să mai fac”, spune tatăl fetei dispărute.

Bărbatul își crește fiica singur de nouă ani, fiind divorțat de mama acesteia. A încercat mereu să-i ofere toate condițiile pentru a duce o viață liniștită și lipsită de griji. Ba mai mult, nu s-a împotrivit relației fetei cu băiatul mai mare decât ea. „De când m-am despărțit de mama ei, am încercat să-i ofer toate condițiile, să aibă o bună creștere. Eu nu m-am împotrivit niciodată relației lor, chiar dacă el e mai mare decât ea. Nu voiam să fie împreună, dar nici nu am vrut să o supăr pe ea. Sper doar să nu o prostească și să revină acasă. Nu știu dacă are ce mânca acolo unde e, nu știu ce face, nu știu dacă spune adevărul. Sunt disperat! Tati, întoarce-te acasă”, îi transmite bărbatul fiicei sale.

Nicoleta Adina Cocan are o înălțime de 155 cm, greutate de 52 de kg și păr brunet. „În momentul plecării, minora purta o bluză de culoare negru, pantaloni de culoare negru, pantofi sport de culoare alb”, spun reprezentanții IPJ Sibiu. Adolescenta prezintă un defect de vedere la ochiul drept și poartă adesea ochelari. Dacă o vedeți, sunați la 112!

