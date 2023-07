Ținta este Olimpiada

Sportiva este calificată și la Campionatul European U20 din Israel din acest an. ”Una dintre dorințele mele este participarea la Olimpiadă, obiectiv greu de îndeplinit dar nu imposibil. Prcatic de 10 ani atletismul, m-am îndrăgosit de acest sport încă după primele competiții la care am participat. Pot spune că lucrez foarte bine cu domnul profesor Ibășfălean deoarece mă cunoaște foarte bine după atâția ani, am mare încredere în el și sper că vom aduce încă multe medalii la Mediaș. Sunt mulțumită de colaborarea cu doamna profesoară Cristina Man, de care am fost susținută de câte ori am avut nevoie” a declarat atleta Alexandra Hudea.