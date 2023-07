Refăcut după o accidentare care l-a ținut în acest an departe de teren, mijlocașul ofensiv Giuliano Țili și-a prelungit contractul cu echipa de Liga 3, ACS Mediaș.

Operat în iarna trecută de ligamente, mijlocașul ofensiv a lipsit echipei pregătite de Dumitru Solomon, calitățile lui aducând un plus valoric, atât în teren cât și în vestiar. Jucătorul a revenit pe teren după opt luni, în primul amical al verii pentru medieșeni, cel cu Metalurgistul Cugir, scor 1-3.

”Play-off și de ce nu, promovare”