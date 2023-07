După patru ani la Sibiu, fundașul stânga Raul Opruț (25 de ani) este fericit pentru realizarea transferului la echipa belgiană KV Kortrijk.

Internaționalul din lotul Sibiului este bucuros că a făcut pasul într-un campionat puternic, acolo unde speră să confirme.

”Este un pas mare pentru mine, campionatul Belgiei este mai puternic decât cel din România și sunt foarte bucuros că s-a realizat transferul. Sunt foarte motivat să încep la Kortrijk, nu regret că nu am mers din iarnă, când au mai fost discuții, am rămas la Sibiu, am jucat bine și am ajuns la echipa națională” a spus fundașul stânga pentru Ora de Sibiu.

Opruț visează pe viitor să ajungă în campionatele din Franța sau Italia. ”Îmi propun ca Belgia să fie o rampă de lansare pentru mine, să confirm acolo încrederea arătată, să joc bine și de ce nu, să ajung pe viitor în campionate de top, precum Franța sau Italia. Campionatul din Belgia se aseamănă mult cu cel din Franța. În paralel, îmi doresc ca prin evoluțiile mele din Belgia să fiu convocat în continuare la echipa națională. Sunt convins că ne vom califica la Euro 2024” a declarat internaționalul român.

”Sibiul se bate la play-off”

Raul Opruț este convins că echipa lui Marius Măldărășanu se va lupta în acest sezon pentru accederea în play-off-ul Superligii. ”Sunt convins că Sibiul se va bate la play-off, este un grup foarte unit, iar antrenorul dă încredere jucătorilor, zi de zi. Avem o echipă bună și sunt sigur că vor fi rezultate excelente” a mai spus fundașul stânga.

FC Hermannstadt l-a cedat pe fundașul stânga Raul Opruț (25 de ani) belgienilor de la KV Kortrijk contra sumei 400.000 de euro. Sibienii au păstrat și un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Opruț a venit la Sibiu în urmă cu patru ani, gratis, de la Genoa.

