Inca din primele luni de viata, copiii pot folosi jucarii de lemn, deoarece sunt prietenoase cu mediul inconjurator, ceea ce inseamna ca sunt prietenoase si cu sanatatea copilului. In comparatie cu jucariile din plastic, cele din lemn sunt realizate din material natural si nu contin substante toxice. Lemnul este un material moale si foarte placut la atingere, motiv pentru care foarte multe tipuri de jucarii de dentitie sunt realizate din lemn. Pe langa faptul ca jucariile din lemn sunt placute la atingere si la vedere, ii ajuta pe copii sa inteleaga lumea care ii inconjoara. Faptul ca pot fi igienizate cu usurinta, daruite altor copii sau reciclate, reprezinta un alt mare avantaj.

Iata, asadar, de ce jucariile din lemn ar trebui sa predomine mediul de joaca al copiilor:

Jucariile din lemn ii ajuta pe copii sa se familiarizeze cu lumea reala

Majoritatea jucariile din plastic sunt intens colorate si sunt prevazute cu tot felul de functii, care ii pot coplesi pe cei mici. Plasticul este un material sintetic, iar functiile unei jucarii din plastic vor fi la un moment dat deslusite de copil, dupa care jucaria isi va pierde interesul. In schimb, jucariile din lemn sunt simple si il invita pe copil sa se joace cu ele dupa cum ii spune imaginatia. Un bloc din lemn poate fi un taburet in casuta sa de papusi sau o piesa foarte ingenioasa in atelierul sau auto. Jucaria din lemn capata astfel rolul pe care i-l ofera copilul, deci nu va ajunge prea curand in cosul cu jucarii care nu mai prezinta interes. Nu trebuie sa uitam ca micutii intra mai intai in contact cu jucariile inainte de a atinge obiecte reale. Tocmai din acest motiv, jucariile din lemn sunt atat de benefice pentru ei. Jucandu-se cu jucarii de lemn, un copil se apropie de natura, de lumea exterioara si devine mai pregatit sa o exploreze.

Jucariile din lemn sunt utile pentru procesul de invatare al copilului

In ceea ce priveste procesul de invatare in care se angajeaza copilul inca din primii sai ani de viata, jucariile din lemn sunt mult mai recomandate decat cele din plastic. Pe de o parte, jucariile realizate din lemn apeleaza la imaginatia copilului, iar pe de alta parte ii mentin atentia si concentrarea. De fiecare data cand un copil este concentrat, el invata cu usurinta, fara sa depuna efort. Cu ajutorul jucariilor din lemn, copiii exploreaza lumea naturala si realitatea. Este adevarat ca jucariile din plastic sunt foarte atragatoare datorita efectelor sonore si a luminitelor intermitente, dar acestea il vor plictisi la un moment dat pe copil. In schimb, jucariile din lemn il ajuta sa dobandeasca abilitati numerice, literare, spatiale, precum si abilitati de rezolvare a problemelor. Fie ca veti opta pentru blocuri din lemn sau pentru puzzle-uri din lemn, acestea il vor incuraja sa creeze lucruri noi. Chiar si bebelusii invata foarte multe atunci cand au in mainile lor o mica jucarie din lemn. De exemplu, ei invata coordonarea mana-ochi atunci cand se joaca cu o jucarie din lemn. Pofta lor de explorare si curiozitatea lor sunt, de asemenea, stimulate, iar asta conduce la dezvoltarea creierului si a memoriei.

Jucariile din lemn sunt foarte durabile

Chiar si cei mai cuminti si linistiti copii au obiceiul de a-si arunca jucaria pe podea. Este modul prin care ei invata lectia importanta a cauzei si efectului. O jucarie din lemn aruncata la podea nu se mai intoarce in mainile lor, insa o minge da. Tocmai pentru ca micutii sunt foarte energici si isi supun jucariile la tot felul de teste, este important ca jucariile sa tina pasul cu pofta lor de joaca, cu ritmul lor de invatare, cu pofta de explorare si curiozitatea lor. Jucariile din lemn sunt recomandate cand vine vorba de durabilitate, deoarece rezista excelent la uzura si se comporta grozav in ciuda tuturor capriciilor copiilor. Lemnul este un material minunat pentru fabricarea jucariilor din toate motivele deja discutate, dar si din prisma durabilitatii. O jucarie din lemn care a contribuit la o copilarie mai frumoasa va putea fi pastrata vreme indelungata. In schimb, jucariile din plastic sufera tot felul de defectiuni mecanice sau necesita inlocuirea pieselor. Jucariile din lemn fiind atat de simple nu necesita intretinere, ci doar igienizare.

In cele din urma, nu trebuie sa uitam ca micutii invata cel mai bine prin repetitie. Cu cat materialul de invatare este mai rezistent si mai durabil, cu atat copilul va dobandi mai rapid o serie de abilitati care ii vor fi de folos pe tot parcursul vietii, iar jucariile din lemn nu au concurenta cand vine vorba de durabilitate.

