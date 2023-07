După viralizarea momentului artistic interpretat de Ansamblul Folcloric Junii Sibiului în cadrul etapei Prolog a competiției de enduro Red Bull Romaniacs 2023, unul dintre organizatorii evenimentului, Andy Fazekas, a reacționat în mediul online.

Acesta spune că alegerea organizatorilor de a alătura cele două „tradiții” sibiene a avut ca scop promovarea tradițiilor locale într-un context atipic și că din punct de vedere al impactului, momentul a fost unul extrem de reușit, fiind urmărit online de un număr record de spectatori din întreaga lume.

„Am citit aici multe comentarii care nu reflectă deloc tabloul general, și ca organizator, mă determină să ofer câteva lămuriri. În primul rând, Sibiul,și România implicit, au fost gazdele celei mai cunoscute competiții de hard enduro din lume, născută aici, la care au participat sute de competitori, practic elita mondială a acestei discipline, din 55 de țări. Prologul, care a fost transmis live în peste 100 de țări a doborât toate recordurile de vizionări de pâna acum. În acest context, ne-am gândit (repet, din postrura de gazde sibiene și românești) să le arătăm celor din afara țării ceva legat de adevăratele tradiții ale noastre”, a declarat Andy Fazekas.

De asemenea, acesta a mai spus că ideea organiatorilor a fost promovarea tradițiilor și valorilor locale online și offline, încercând să ofere o alternativă favorabilă în fața ideilor preconcepute cu care țara noastră se confruntă.

„Mulți, care incă nu au fost pe meleagurile noastre, cunoșteau România doar din știrile negative prezentate de televiziunile lor, știri legate mai ales de infracționalitatea unor concetățeni de-ai noștri. Pentru că se pare că partea aceea a presei care preferă senzationalul nu are frontiere. In această imagine, ce poate fi mai reprezentativ, mai pur și traditional decât ansamblul Junii Sibiului? Bineînțeles, și ei sunt cel putin atât de cunoscuți și apreciați în lumea largă, dar poate prin intermediul acestei competiții, faima lor a ajuns și la o altă categorie, iar asta nu poate fi decât extraordinar. România se află intr-un moment istoric care chiar are nevoie de ambasadori adevărați, care să prezinte frumusețea acestei țări, dar și ospitalitatea locuitorilor ei. Asta a fost ideea din spatele acestei regii”, a mai adăugat organizatorul.

