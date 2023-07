Consilierii locali au votat, în ședința de joi, participarea Primăriei Sibiu la licitația pentru achiziționarea Fabricii de Cultură din zona Ștefan cel Mare. Oferta venită din partea companiei Scandia, de a vinde unele dintre imobilele deținute în centrul orașului, a fost respinsă atât de primarul Astrid Fodor și consilieri, cât și de directorul Teatrului Național „Radu Stanca”. Constantin Chiriac, aflat în sală de ședințe, a precizat că a vizitat spațiul ofertat, însă „este impropriu” menționând că ar dura ani întregi să amenajeze locul.

Primăria Sibiu va cumpăra Fabrica de Cultură. Consilierii locali și-au dat girul în ședința de consiliu de joi, ședință la care a participat inclusiv directorul TNRS, Constantin Chiriac, care a luat cuvântul înainte de vot. Acesta a vorbit despre oferta primită în ultimul moment de la compania Scandia, care vinde imobilele din centrul Sibiului și care a propus amenajarea Fabricii de Cultură în spațiile respective. Potrivit acestuia, Fabrica de Cultură este un proiect strategic pentru viitorul orașului și nu ar putea fi amenajată în spațiul oferit în Orașul de Jos. „Este pentru prima dată când mă aflu într-o ședință de Consiliul Local. Vă mulțumesc pentru atenția și sprijinul acordat teatrului Radu Stanca, teatrul cu cei mai mulți spectatori din Sibiu. Sunt în fața dumneavoastră pentru a susține ce înseamnă pentru noi Fabrica de Cultură – un proiect strategic, din punctul nostru de vedere, pentru viitorul acestui oraș. Am reușit, din 2007, de când am făcut împreună Capitala Culturală Europeană, să dezvoltăm un spațiu industrial, iar Faust a devenit un fenomen național și internațional, fiind singurul proiect care vinde, de fiecare dată, biletele în câteva minute. Fabrica de Cultură este un loc aparte. A treia locația unde am dus proiectul Fabrica de Cultură. Avem patru spații de joc, dotate, utilate. Știu că a venit o nouă ofertă la Primărie, am fost și am vizitat clădirea propusă de cei de la Scandia. Este un loc total impropriu. Ar presupune ani de zile să distrugem ce-i deja acolo și să gândim un posibil proiect, dar nu pentru ceea ce înseamnă Fabrica de Cultură”, a spus Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca”.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a adăugat că, deși a fost plecată la București, a cerut ca o comisie din cadrul Primăriei să viziteze spațiile puse la vânzare de Scandia. În urma analizei, a reieșit faptul că terenurile și clădirile au o suprafață mai mică decât cele de pe Ștefan cel Mare, iar amplasarea nu este nici ea favorabilă din punct de vedere logistic. „Mi s-a părut corect să retrag proiectul de pe ordinea de zi a ședinței de luna trecută. Între timp, situația s-a clarificat, am ajuns la concluzia că achiziția este oportună, fiind o suprafață mult mai mare de teren, care poate fi valorificată pentru Teatrul Radu Stanca. Ieri am primit o nouă ofertă, nu discut modalitatea în care aceasta s-a transmis. În scurtul timp disponibil, colegii mei s-au concentrat asupra ofertei și au analizat-o din mai multe perspective, privind urbanismul și amplasarea locului, sau posibilitatea circulației. Vorbim despre un spațiu unde trebuie să fie adusă logistică, cu TIR-ul, plus cât durează pana acel spațiu și la ce costuri sa devină funcțional. Analiza s-a făcut cât s-a putut de repede. V-am trimis o informare astfel încât să puteți vota în cunoștiință de cauză. Eu consider că sunt îndeplinite toate condițiile astfel încât voi, consilierii, să puteți vota în cunoștiință de cauză, cum considerați”, a spus și Astrid Fodor, primarul Sibiului.

Ulterior a luat cuvântul și Ionuț Ghișe, consilier local din partea USR, care a precizat că decizia achiziționării Fabricii de Cultură este una extrem de importantă pentru comunitatea sibiană. „Suntem puși în fața unei decizii importante pentru comunitatea sibiană. USR votează participarea la licitație a Primăriei din Sibiu pentru Fabrica de Cultură. Sibiul este un punct de referință pe harta culturală a lumii, datorită Teatrului Radu Stanca și conducerii de acolo. Prin această achiziție, facem o investiție în viitorul Sibiului, care este oportună din toate punctele de vedere: cultural, economic, funcțional, urbanistic și chiar social”, a spus Ghișe.

Proiectul de hotărâre pentru achiziționarea Fabricii de Cultură a primit votul consilierilor.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News