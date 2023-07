Bogdan Rotar (21 ani), un atacant originar din Sibiu a fost anunțat azi la FC Hermannstadt, echipă unde ar putea debuta la Liga 1.

Sub contract cu FK Miercurea Ciuc, Bogdan Rotar a fost împrumutat ultimele sezoane CSC Șelimbăr și Minaur Baia Mare, echipe pentru care a evoluat în Liga 2. Pentru Minaur a evoluat sezonul trecut la Liga 2 în 20 de jocuri și a înscris 2 goluri.

Rotar este unul dintre jucătorii eligibili U 21 de la Sibiu, alături de Bucuroiu, Jipa și Dr. Iancu, toți fiind aduși în această vară și de care se leagă speranțele clubului de viitoare transferuri pe bani mulți. Un al cincilea jucător eligibil U 21 ar putea veni zilele următoare, Kevin Ciubotaru (19 ani) de la Glasgow.

”Bine ai venit, Bogdan Rotar! Copilul talentat al Sibiului s-a întors acasă! Bogdan Rotar are 21 de ani, evoluează ca mijlocaș de bandă, dar poate acoperi și postul de atacant, iar pe CV-ul său se regăsesc echipe ca C.S.C. Șelimbăr, Minaur Baia Mare și Csikszereda, echipa de unde a fost transferat la FCH. Bogdan va purta numărul 77 pe tricou” a fost anunțul făcut vineri de clubul sibian.

”Este un jucător în care eu cred, l-am văzut la un trial, am vorbit despre el și e bine că, până la urmă, am reușit să-l aducem. Are calitate, are personalitate, însă e nepregătit, nivelul la care a fost, de Liga 2 este o diferență față de Liga 1”, a declarat și antrenorul Marius Măldărășanu.

Produs al FC Interstar, Bogdan Rotar s-a alăturat lotului lui FC Hermannstadt după cantonamentul de la Bolu și a evoluat în amicale susținute ulterior, reușind să marcheze în cel cu Miercurea Ciuc.