Atacantul lui FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a egalat în meciul de sâmbătă, cu UTA, din penalty, după ce a ratat două ocazii în prima repriză. Sibiul s-a impus cu 2-1 și are șase puncte din trei meciuri în Superligă.

Când echipa era condusă la pauză de UTA, Paraschiv se gândea să nu se repete istoria din prima rundă, cu Farul, când Hermannstadt a pierdut nemeritat. ”Mă gândeam să nu se repete istoria din meciul cu Farul, când noi am ratat și ei au marcat la singura ocazie, însă am arătat caracter după pauză. Am știut ce avem de făcut, fiecare jucător care a intrat pe teren a crezut în această victorie și consider că a câștigat echipa mai bună” a declarat Paraschiv la DigiSport.

Vârful Sibiului consideră că FC Hermannstadt este în progres față de sezonul trecut. ”În a doua repriză, când eram conduși și aveam această presiune ne-am aruncat puțin în atac, dar am rămas echilibrați, UTA nu a avut ocazii să plece pe contraatac. Am făcut un joc solid, s-a întâmplat să luăm acel gol cu puțin noroc din partea adversarilor, dar ne bucurăm că la sfârșit am obținut victoria. Se vede un progres în acest nou sezon, ne dorim și noi mai mult, așa e normal, încercăm să atacăm indiferent cu cine jucăm, UTA sau FCSB și să marcăm mai mult decât adversarul”.

”Îmi doresc la un nivel superior”

Daniel Paraschiv nu mai are ofertele tentante pe care le avea în iarnă și șansele ca el să plece în această vară sunt destul de reduse. ”Sunt obișnuit cu întrebările despre plecarea mea. Consider că trebuie să îmi fac treaba până în ultima zi când am contract cu FC Hermannstadt, în caz că va veni o ofertă foarte bună, sunt pregătit și îmi doresc să fac pasul la un nivel superior. În fiecare an, la orice loc de muncă trebuie să speri la mai mult, așa facem și vedem la final unde suntem și eu câte goluri voi reuși să înscriu” a mai spus golgheterul Sibiului din sezonul trecut.

