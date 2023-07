Căpitanul echipei FC Hermannstadt, Ionuț Stoica este mulțumit că formația sa a legat două victorii și are astfel un moral bun, înainte de jocurile grele care urmează.

Sibiul a câștigat sâmbătă cu UTA, scor 2-1 și a urcat pe locul 4 în Superligă, cu șase puncte din trei jocuri.

”Nu a fost deloc ușor, deși așa pare, am început destul de rău, apoi am luat și gol, am ratat mult, din păcate face parte din fotbal. E important că am întors scorul și am luat trei puncte, am legat două victorii, avem moral și ne așteaptă jocuri dificile. Se putea mai mult, dacă luăm meciul și ocaziile din jocul cu Farul, dar suntem pe un drum bun” a spus Stoica, unul dintre veteranii echipei.

”Mult mai bine față de anul trecut”

Stabilitatea financiară este unul dintre atuurile lui FC Hermannstadt în acest sezon. ”Au fost momente grele, fiind insolvență și mulți bani de plătit, acum s-au achitat și sunt aproape de noi cu restanțele. În teren se vede asta, dacă este liniște, e mult mai bine față de cum a fost anul trecut. Cred că toată lumea își dorește în play-off, dar este mult de jucat, și anul trecut a fost o nebunie, ne gândim meci de meci, să scoatem cât mai mult” a afirmat Ionuț Stoica.

