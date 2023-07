Antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu spune că plecarea lui Raul Opruț în Belgia este o pierdere pentru FC Hermannstadt, dar un câștig pentru jucător.

Măldărășanu a simțit potențialul fundașului de bandă, care a ajuns să joace la echipa națională și să fie vândut la Kortrjik, în Belgia. ”Am crezut foarte mult în Opruț, încă de când am venit aici am ales să jucăm cu Under fundaș dreapta la Liga 2, simțeam și credeam că va crește mult. În continuare cred că are marjă de progres, poate că e mai bine pentru el, plecând afară va progresa mult mai mult, însă este clar că cu toții nu ne-am înșelat în privința lui. I-am spus detalii are îl pot ajuta ca fotbalist să crească” a declarat Măldărășanu.

”Pierdere pentru echipă”

FC Hermannstadt l-a cedat pe Opruț pentru 400.000 euro și 15% dintr-un viitor transfer, iar Marius Măldărășanu subliniază că este o pierdere pentru echipă și nu neapărat un câștig financiar pentru club.

”Visavis de plecare și de banii care s-au luat, nu știu cât de bine este pentru club suma de transfer, poate ca antrenor sunt subiectiv, dar este clar că este o pierdere pentru echipă. Este clar că va trebui să fie înlocuit, avem și jucători care își așteaptă rândul, e normal să vină să dea totul. Rămâne de văzut dacă îl vom înlocui și va fi la fel de bun ca Raul. Ne vom mișca și pe partea de transferuri, dar trebuie să mai așteptăm puțin” a mai declarat antrenorul lui FC Hermannstadt.

Marius Măldărășanu mai are în lot un fundaș stânga, pe Oroian, iar zilele viitoare se va semna acordul cu Kevin Ciubotaru (19 ani), jucător care provine de la juniorii lui Glasgow Rangers.

