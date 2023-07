Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a tras concluziile după victoria de sâmbătă, de pe noua arenă din Sibiu, 2-1 (0-1) cu UTA, prima pe teren propriu în acest sezon.

Tehnicianul are mare încredere în lotul actual, cu care speră să depășească performanțele din sezonul trecut. “Din nimic am luat gol, dar mă bucur că băieții au crezut. Erau pozitivi în vestiar, pentru că simțeau că se poate. O repriză a doua bună, am pus presiune, au venit și golurile, au fost și alte situații. Am putea marca mai mult, dar e bine că am câștigat, chiar dacă la limită. E o victorie meritată” a spus Măldărășanu.

Cu șase puncte din trei jocuri, Sibiul a urcat pe locul 4, dar Măldărășanu crede că echipa sa intră mai greu în jocuri datorită căldurii din startul partidelor, echipa fiind programată doar la orele 18,30. ”Cred că orice antrenor își pune problema când echipa lui nu are ocazii, dar depinde și de adversar, jocul greșeala așteaptă. Au fost 3 meciuri bune, datorită ocaziilor avute, și cu ceva probleme, dar se poate mai bine. Sunt 6 puncte în acest început de campionat, dar putem mai mult, jucătorii au calitate, am mare încredere în ei. Cred că am avut probleme pe început, când am jucat de fiecare dată la ora asta, am avut probleme în startul jocurilor”.

”Nu punem presiune inutilă”

Marius Măldărășanu vrea ca majoritatea jucătorilor din lot să aibă minute în campionat, pentru a se putea baza ulterior pe ei. ”Sunt adeptul rotației, dau șansă tuturor, e normal toți să se simtă utili, nu poți să îi mulțumești pe toți, dar nu vreau după șase etape să fie mulți jucători fără minute. Putem face multe modificări, dar asta nu își dă certitudine că va fi mai bine, chiar dacă aduci jucători foarte buni. Am spus-o că mi-aș dori să avem un număr de puncte obținute pe teren asemănător cu cel de anul trecut. Ne-am dori să terminăm mai sus în clasament, anul trecut am încheiat pe locul 11. În sufletul nostru, ne dorim play-off-ul, e normal, dar trebuie să fim realiști, am pune presiune inutilă, trebuie pas cu pas, în fotbal poți avea perioade bune și mai puțin bune “, a încheiat Măldărășanu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News