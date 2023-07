Cea de-a 20-a ediție a Red Bull Romaniacs, cunoscută pentru traseele sale extenuante și pentru a fi cea mai dură competiție de hard-enduro din lume, a încununat un nou campion în clasa Gold. Bavarezul Manuel Lettenbichler, cu o experiență solidă în trial, a reușit să își adjudece titlul pentru a patra oară, pe un traseu marcat de furtuni, grindină și secțiuni extrem de dificile.

Red Bull Romaniacs este un eveniment unic, în care concurenții parcurg kilometri întregi de teren accidentat, pe durata a cinci zile, începând cu Prologul în centrul Sibiului, urmat de patru zile de off-road în Carpații Transilvăneni. În 2023, această competiție ar putea vedea ultima ediție cu Prologul în centrul Sibiului, după ce mai multe voci din spațiul public au cerut acest lucru.

Lettenbichler, pilotul KTM din Germania, a dovedit din nou că este un adevărat maestru al enduro-ului hard, impunându-se în fața lui Trystan Hart din Canada și Teodor Kabakchiev din Bulgaria. Manuel și-a consolidat poziția în Campionatul Mondial de Hard-Enduro și este acum pe drumul spre a doborârea recordul de șapte titluri deținut de britanicul Graham Jarvis.

În clasele inferioare, patru români au reușit să urce pe podium, inclusiv Emanuel Gyenes, care a devenit singurul rider din lume cu 20 de finișuri la Romaniacs din tot atâtea posibile.

Competiția a fost însă dificilă pentru toți participanții, de la cei de la clasa Gold până la cei de la clasa Atom, cu fiecare zi de off-road aducând noi provocări. Traseele extrem de dificile, condimentate cu furtuni și grindină, au pus la încercare rezistența și curajul concurenților.

La finalul celor cinci zile de cursă, organizatorul Red Bull Romaniacs, Martin Freinademetz, a reflectat asupra ediției din acest an: „The Impossible s-a ridicat la numele primit. Pentru unii a fost Imposibil să termine, alții s-au luptat până la capăt, ajungând la final. A fost o competiție greu de organizat pentru noi după anii pandemiei, am avut participanți care au trebuit să anuleze în acea perioadă și au revenit în acest an. Mulțumită echipei și a unei bune planificări logistice, am reușit să avem o cursă bine controlată. În toate cele cinci clase, au fost o mulțime de trasee folosite doar de acea singură clasă și nu prea multe obișnuite. Concurenții au experimentat orice tip de condiții meteorologice, de la cald până la umed, foarte furtunoasă și foarte urâtă, a fost o varietate bună de condiții specifice la Red Bull Romaniacs! A fost o ediție a douăzecea cu adevărat reușită și aștept cu nerăbdare să organizăm următoarele douăzeci. Mulțumim echipei și comunității de enduro”.

