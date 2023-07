Japonezul Mino Sota (28 ani) a reușit sâmbătă primul său gol în Superliga, acesta semnând punctul victoriei în disputa cu UTA, scor 2-1.

Mijlocașul defensiv a marcat în minutul 58 al meciului din etapa 3 a Superligii, cu o lovitură de cap, după un corner bătut bine de G. Iancu. Paraschiv egalase din penalty, pe noua arenă din Sibiu, în minutul 49. Acesta a fost primul gol al lui Mino în România, după ce a mai jucat patru ani la Liga 2 și sezonul trecut la Liga 1, cu FC Hermannstadt. Un gol frumos, dar și foarte important, chiar în fața fanilor sibieni.

Samuraiul este de doi ani la Sibiu, de unde a venit de la echipa de eșalon secund Metaloglobus, unde a jucat timp de trei sezoane și a fost antrenat de Marius Măldărășanu. În etapa trecută, la Iași, japonezul a avut o bară, anunțând astfel reușita din meciul cu UTA.

”M-am simțit bine că am dat gol, mai important este că am luat cele trei puncte, echipa a învins, acasă trebuie să câștigăm fiecare meci. Nu am început bine, am pierdut cu Farul, dar vrem să câștigăm fiecare meci. La echipă este liniște, atmosfera este foarte bună, noi trebuie să fim concentrați la fiecare meci. Avem meci greu săptămâna viitoare, la Craiova, trebuie să menținem atmosfera bună și să câștigăm” a declarat Mino Sota la finalul meciului cu UTA, scor 2-1.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News