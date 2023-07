Astronomii ne dau vești inedite. Două Superluni care vor culmina cu o rară „Lună albastră”, vor avea loc în luna august. Vom mai putea vedea acest fenomen abia în 2037. De asemenea, datorită apropierii de Pământ, pasionații de astronomie pot vedea, cu ajutorul telescoapelor, detalii clare de pe Lună, transmite Sky News, citat de Digi24.

Fenomenul de Superlună are loc atunci când o lună plină este aproape de punctul cel mai apropiat de Pământ, ceea ce o face să pară cu până la 14% mai mare și cu 30% mai strălucitoare în comparație cu momentul în care se află la cea mai mare distanță. Oamenii vor avea ocazia să o vadă prima dată marți seara, pe 1 august, când Luna Plină va răsări în sud-est, la o distanță de doar 357.530 km. Pasionații de astronomie pot vedea detalii de pe Lună Va fi și mai aproape în noaptea de miercuri, 30 august, la o distanță de 357.344 km – și pentru că este a doua Lună Plină în aceeași lună, este cunoscută sub numele de Lună Albastră.

Aceste cifre se compară cu o distanță de aproximativ 405.696 km atunci când Luna se află în cel mai îndepărtat punct al său de Pământ.

„Nopțile călduroase de vară sunt momentul ideal pentru a vedea Luna Plină răsărind pe cerul estic la câteva minute după apusul soarelui, iar acest lucru se întâmplă de două ori în luna august”, a declarat astrofizicianul al NASA Fred Espenak.

Persoanele care folosesc binocluri sau telescoape ar putea chiar să vadă detalii de pe Lună, cu condiția ca cerul să fie senin. „Atâta timp cât nu sunt prea mulți nori, Luna Plină va fi un glob alb inconfundabil pe cer. Aceasta este o bună ocazie de a folosi un telescop mic sau un binoclu pentru a vedea suprafața detaliată a lunii sau chiar de a încerca să faceți câteva fotografii interesante cu luna. Cu toate acestea, Luna se poate vedea foarte bine și cu ochiul liber și va fi enormă în comparație cu peisajul din jur”, mai precizează experții.

O Lună Plină are loc o dată în fiecare ciclu lunar, care durează 29,5 zile. Deoarece Luna se deplasează pe o traiectorie eliptică în jurul ei, mai degrabă decât circulară, există momente în care este mai aproape. Ultima dată când au apărut două Superluni pline în aceeași lună a fost în 2018 – și nu se va mai întâmpla până în 2037, potrivit astronomului italian Gianluca Masi, fondatorul proiectului Virtual Telescope Project. Potrivit NASA, Mercur și Marte – care pot fi vizibile cu ochiul liber – vor apărea pe cer în momentul în care Superluna va răsări marți. Prima Superlună din acest an a avut loc în iulie, iar a patra și ultima va fi în septembrie. Potrivit Old Farmer’s Almanac, Luna Plină din august este cunoscută în mod tradițional sub numele de Luna Sturionilor – din cauza abundenței peștilor din Marile Lacuri ale Americii de Nord în luna august, cu sute de ani în urmă.

