Un pompier din Sibiu s-a comportat ca un adevărat erou în Grecia, acolo unde se află de zece zile pentru a sprijini autoritățile și comunitățile elene, grav afectate de incendii. În dimineața zilei de luni, el a avut altă intervenție – a ajutat un om rănit în urma unui accident rutier. Nu a stat pe gânduri și, după ce a auzit un zgomot puternic, a intervenit pentru a-i acorda bărbatului primul ajutor.

Marian este unul dintre componenții modulului național care se află în insula grecească Rodos. În cursul dimineții de luni, a auzit un zgomot neobișnuit de puternic și a intrat imediat în alertă.

„Am ieșit în stradă unde am văzut o mașină care se izbise puternic de un parapet din beton. Am fugit rapid către locul accidentului… un bărbat se afla în interiorul vehiculului, era rănit în urma impactului, însă conștient. Am făcut ce știu mai bine și tot ce am învățat în cei cinci ani de când sunt pompier. Am deconectat rapid bornele bateriei, pentru eliminarea riscului de incediu. Am menținut permanent contactul cu victima și i-am acordat măsurile de prim ajutor, până la sosirea ambulanței”, a mărturisit Marian.

„Prin gestul său, colegul nostru a dovedi că în această meserie nu contează naționalitatea, nu contează țara în care te afli și că important este să ajuți atunci când cineva are nevoie de ajutor. Salvarea de vieți are aceeași definiție, indiferent de limba pe care o vorbești sau de locul în care te afli, toți suntem oameni!”, au transmis reprezentanții IGSU.

Plt. Budreală Marian Alexandru a devenit pompier în 2018 și este încadrat la ISU Sibiu. De 10 zile se află în Grecia, unde alături de ceilalți pompieri români execută misiuni în sprijinul autorităților și a comunităților elene, grav afectate de incendiile care s-au înregistrat în această zonă.

