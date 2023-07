Remus Șerban, președintele secției de fotbal a clubului CSC 1599 Șelimbăr a vorbit într-un interviu publicat pe siteul oficial al clubului despe vara tumultoasă de la echipă și proiectele pentru sezonul care stă să înceapă.

După cele 11 achiziții din vară și după cantonamentul montan de la Bansko (Bulgaria), acolo unde a disputat și trei amicale, Remus Șerban este convins că echipa este mult mai puternică. ”Apreciez că a fost un cantonament reușit din toate punctele de vedere, ne-am atins obiectivele pe care ni le-am propus. Cred că în cele 3 meciuri amicale disputate, staff-ul tehnic a reușit să își formeze o idee de ansamblu vis-a-vis de lotul echipei și totodată, să-și impună ideile de joc. Chiar dacă am adus mulți jucători noi, am reușit, în acest cantonament, să formăm un grup unit, acesta fiind un alt obiectiv pe care am vrut să-l atingem. Venim mult mai puternici și încrezători de la Bansko și apreciez că suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru abordarea noului campionat” a estimat oficialul clubului din Șelimbăr.

Mai vine un atacant

Remus Șerban anunță că la echipă va mai veni doar un atacant, care să fie dublură pentru Rodri Hernando. ”În acest moment, lotul este complet, atât numeric cât și valoric, în proporție de 90%. Suntem în negocieri avansate pentru transferul unui atacant central pe care sperăm să-l putem aduce până la prima etapă. Suntem conștienți că ne vor aștepta meciuri mult mai dificile decât în anii precedenți. Vom avea un început cu trei meciuri în deplasare în primele 4 etape, dar sunt optimist că jucătorii noștri vor trata fiecare meci cu determinare pentru a obține victoria, indiferent de numele adversarului sau de locul de disputare al meciului”.

CSC 1599 Șelimbăr ia startul la Liga 2 cu gândul la play-off. ”Încă de la înființare, strategia clubului a fost să creștem de la an la an, motiv pentru care îmi doresc ca în acest sezon să ne clasăm pe o poziție cât mai bună la finalul campionatului. Dacă vom reuși să intrăm în play-off, cred că va fi o performanță deosebită pentru clubul nostru. Îmi doresc să nu mai repetăm greșelile din anii precedenți, sper că am învățat din ele, și sunt convins că băieții vor aborda fiecare meci cu determinare pentru a obține victoria” a mai spus Șerban.

Meciurile cu Steaua și Slobozia, la Sibiu, restul la Cisnădie

Doar jocurile cu Steaua (etapa 5) și Unirea Slobozia (etapa 9) se vor disputa pe Municipalul din Sibiu, deși clubul de Liga 2 a solicitat să joace pe noua arenă mai multe partide, însă nu a primit aviz. Cel mai probabil, echipa lui Claudiu Niculescu va disputa celelalte jocuri de acasă la Cisnădie, la 9 km de Șelimbăr.

”La acest moment, pot să vă spun cu certitudine că meciurile cu Steaua București și Unirea Slobozia le vom disputa pe Stadionul Municipal Sibiu, de unde am primit aviz pozitiv. Pentru restul etapelor de acasă, suntem în discuții avansate și sperăm ca săptămâna viitoare să semnăm contractul pentru un stadion din apropierea Șelimbărului” a anunțat Remus Șerban. CSC 1599 Șelimbăr va disputa la Cisnădie partidele cu Unirea Dej, Gloria Buzău, CSC Dumbrăvița, Progresul Spartac sau FC Brașov și CSM Reșița, toate programate acasă în 2023, asta dacă stadionul propriu nu va fi finalizat. Anul trecut, echipa a jucat la Rm. Vâlcea și un singur joc la Sibiu, cel cu Dinamo.

Toate jocurile de acasă, în județ

Conducătorul secției de fotbal a clubului sibian spune că se fac eforturi considerabile pentru ca echipa să fie cât mai aproape de fani, până ce Stadionul din Șelimbăr va fi finalizat. Astfel, s-a luat decizia ca echipa să nu mai meargă în pribegie. ”Echipa are nevoie de sprijinul, susținerea și căldura suporterilor noștri. Din acest motiv, am făcut eforturi considerabile, luând decizia ca toate meciurile considerate acasă să le disputăm în județul Sibiu. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare la stadion și sunt convins că ne veți încuraja și susține necondiționat, așa cum ați făcut-o și la meciul cu Dinamo din sezonul trecut”.

