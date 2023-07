Cel mai mic tarif de intrare la un ștrand din România este de 5 lei pentru adulți, în Drobeta-Turnu Severin, arată o analiză. La capătul opus se află Brașovul, iar Sibiul se situează undeva pe la mijloc cu un preț în medie de 15 lei pentru adulți.

Potrivit unei analize făcute de Clubul Copiilor, în care au fost incluse, potrivit autorilor, costurile de intrare pentru o zi de weekend la ștrandurile sau aquapark-urile din toate orașele reședință de județ, fiind exclusă Constanța, cel mai mic tarif de intrare la un ștrand din România este de 5 lei pentru adulți în Drobeta-Turnu Severin, la un ștrand municipal, anunță Mediafax. Copiii sub 10 ani și pensionarii au acces gratuit (de luni până joi, iar în weekend plătesc doar 3 lei).

Un alt ștrand accesibil se află în Jigodin-Băi, o localitate componentă a municipiului Miercurea Ciuc. Intrarea este de 10 lei, iar apa din bazine are calități terapeutice deosebite, fiind bicarbonate, calcice, sodice, carbogazoase, feruginoase și hipotone.

Locul 3 este împărțit de orașele Iași și Bistrița, unde un adult va plăti pentru o intrare la ștrand 11 lei, în timp ce copiii sub 7 ani și pensionarii trebuie să achite 3 lei în Iași, respectiv 6 lei în Bistrița. Închirierea unui șezlong costă 8 lei în Bistrița și 6 lei în Iași.

Locuitorii din Sibiu, Deva și Râmnicu Vâlcea se pot răcori cu 15 lei taxa de intrare în diferite locații.

În alte 6 orașe reședință de județ prețul de intrare este de 20 lei pentru un adult: Alexandria, Piatra Neamț, Pitești, Târgu Mureș, Suceava și Slatina.

La capătul opus se află Brașovul. În trecut, două ștranduri erau destinațiile preferate ale brașovenilor pentru a se răcori în zilele toride de vară, dar momentan acestea sunt închise. Astfel, singura opțiune de ștrand din oraș este un complex de agrement, unde biletul de intrare în weekend pentru un adult costă 95 de lei. Copiii beneficiază în schimb de un tarif redus de 30 de lei.

Pe locul doi se află Botoșaniul care se află într-o situație similară cu Brașovul. Singura opțiune de ștrand din oraș este în cel mai mare parc regional de agrement din Moldova. Tariful de intrare este de 70 de lei în timpul weekendului pentru un adult și 50 de lei pentru un copil.

Cluj-Napoca și Galați împart podiumul, iubitorii de înot și bălăceală fiind nevoiți să plătească 60 de lei pentru o intrare la ștrand pentru adult și 40 lei pentru un copil.

Nu există ștranduri momentan deschise în orașele Alba-Iulia, Slobozia, Constanța, Ploiești, Buzău și Tulcea conform analizei citate.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News