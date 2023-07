Ioan Giurgiu, un bărbat din municipiul Sibiu, a intrat în greva foamei. De la primele ore ale dimineții, acesta a mers în Piața Mare a orașului, în apropiere de Primărie, din dorința de a atrage atenția autorităților. „Voi rămâne aici până mă va ajuta cineva”, a declarat sibianul.

Sibianul a ajuns la decizia de a face greva foamei din cauză că simte că nu e băgat în seama de autorități. Omul susține că tot ceea ce își dorește este să fie lăsat să muncească, pentru a-și întreține familia. „Am venit în Piața Mare de la ora 07:00 pentru că vreau să fiu ascultat”, spune Ioan Giurgiu.

De ce a intrat în greva foamei

Sibianul locuiește într-un bloc de pe Aleea Șteaza din municipiul Sibiu. De mai bine de patruzeci de ani, în spatele imobilului exista un gard de împrejmuire. De câțiva ani, locatarii au amenajat zona, au plantat flori, au amplasat bănci, dar și uscătoare pentru rufe. Dar, fiindcă gardul se afla pe domeniul public, municipalitatea a decis să fie demolat, pentru a face o alee pietonală în zonă. Bărbatul susține că, împreună cu vecinii, a transformat spațiul într-o zonă de relaxare și nu consideră că deranja pe cineva. „Discuțiile sunt vechi de doi ani deja. Poliția Locală a venit în zonă și a constatat că avem o construcție ilegală pe domeniul public. În realitate, este un loc mort, unde nu poți construi altceva și nu încurca pe nimeni. Am fost în audiență la doamna primar, în urmă cu trei luni, și am înțeles că se intenționează să facă o alee pietonală acolo. Gardul e acolo de 40 de ani, iar până acum nu s-a plâns nimeni că ar fi o construcție ilegală. Am amenajat frumos cu locatarii din bloc, am renovat gardul, am plantat flori, am pus niște bănci, iar ei fac o alee de tot râsul, o alee înfundată, căci nu duce nicăieri”, spune sibianul Ioan Giurgiu.

Tot în zona din spatele blocului, sibianul susține că muncește ca mecanic. Nu are un atelier, însă spune că nu a deranjat niciun locatar. Poliția Locală este de altă părere, astfel că i-a cerut să înceteze activitatea, fiindcă se află pe domeniul public. „Eu lucrez acolo lângă bloc, sunt mecanic. Am și autorizație și pot demonstra că am dreptul să lucrez. Doamna viceprimar mi-a spus că e domeniu public și nu pot lucra acolo. Credeți că lucrez în stradă pentru că așa vreau? Lucrez acolo pentru că vreau să fiu mai aproape de copii, să îi pot ajuta dacă au nevoie de ceva, să intervin rapid dacă pățesc ceva. Lucrez practic în parcare, dar nu las niciodată mizerie în urma mea, nu fac gălăgie. Lucrez ca să îmi pot întreține cei trei copii, să îmi întrețin familia. Noi dormim cinci persoane într-o singură cameră”, susține sibianul.

În greva foamei a intrat pentru a cere autorităților să îi ofere o soluție, astfel încât să poată munci în continuare, dar și pentru a-și ajuta vecinii, care nu vor să renunțe la locul lor de relaxare din spatele blocului. „De la ora 07:00 sunt în Piața Mare. Până acum, a venit la mine doamna Bokor și mi-a spus că deja am discutat. Eu nu am primit însă niciun răspuns clar. Vreau să îmi pot crește copiii, să îmi găsească o variantă să pot munci acolo. Eu nu vreau să lucrez în fața blocului, pe ploaie, pe vânt, nu o fac de drag, ci fiindcă trebuie. Am lucrat în trecut inclusiv la reprezentanța Mercedes din Sibiu, dar fiindcă acum am copiii, vreau să stau cu ei, nu îi pot lăsa singuri. Cer să îmi găsească dânșii, din Primărie, o soluție. A venit și Poliția Locală acum la mine, dar nu mi-au zis nimic, fiindcă nu sunt pus pe scandal. Mă doare foarte tare faptul că se fac lucruri cu acordul locatarilor, iar apoi ele sunt distruse. Nu cer nimic mai mult decât să fiu lăsat în pace, să pot lucra, să fac un ban cinstit”, adaugă sibianul Ioan Giurgiu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News