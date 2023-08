Două cruci de dimensiuni apreciabile au fost instalate pe DN7. Una este pe Valea Oltului la Brezoi, iar cealaltă la Topolog. Crucile se pare că au fost instalate fără nici un fel de autorizație, lucru recunoscut și de autoritățile locale.

Două cruci identice, înalte de 10 metri, au fost instalate pe Drumul Național 7, în județul Vâlcea, fără autorizație, conform administrațiilor locale, anunță G4Media. Reprezentanți de la primăriile din comunele Brezoi și Milcoiu (Topolog) spun că este vorba despre amplasamente ilegale pe terenuri private, care ar fi fost instalate la inițiativa unor fețe bisericești. Nimeni nu a putut indica însă cine este autorul inițiativei.

Una dintre cruci a fost montată într-o parcare de la marginea DN7, în apropierea unei benzinării din localitatea Milcoiu (aproape de benzinăria OMV de la Topolog). Amplasamentul se află pe o proprietate privată și nu are autorizație de la primărie. Ar fi fost montată de proprietarul unui teren, la inițiativa unui părinte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, din Drăgășani, conform versiunii oferite de viceprimarul comunei.

Gheorghe Stanciu, proprietarul terenului, susține că nu el a instalat crucea. Ar fi fost abordat de un constructor din localitate care i-a propus să doneze o suprafață de teren bisericii ca să monteze o cruce, urmând să primească ulterior actele pentru donație, ceea ce nu s-ar mai fi întâmplat.

O altă cruce, foarte asemănătoare, a fost instalată lângă un hotel-restaurant din comuna Brezoi. Patronul Iliuță Daneș a spus că a făcut-o din ”credință”. Întrebat dacă are autorizație pentru amplasamentul înalt de 10 metri, a răspuns că nu are nevoie, deoarece crucea nu are o fundație.

Pe de altă parte, primarul localității Brezoi Robert Schell a declarat că i-ar fi solicitat patronului să aducă în legalitate amplasamentul care necesită autorizație și o serie de avize. Din cauză că l-ar fi abordat pe patron, primarul din Brezoiu susține că a fost însă muștruluit de un protopop al Arhiepiscopiei Râmnicului. Persoana indicată că a făcut reproșurile, preotul Nicolae Moga, a negat gestul și susține că nu știe nimic despre crucile montate la marginea drumului.

Arhiepiscopia Râmnicului a precizat că ”nu are legătură cu edificarea acestor cruci”, conform G4Media.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News