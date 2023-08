Cea de-a treia editie a Festivalului de moda Finest Fashion Fest va avea loc in perioada 11-12 august, si va cuprinde doua dintre cele mai emblematice locatii istorice din judetul Sibiu- Palatul Brukenthal de la Avrig si Aleea Celebritatilor din Sibiu.

Evenimentul isi propune ca pentru doua zile, elita modei romanesti , designeri celebri, modele si oameni de cultura sa impleteasca o armonie perfecta intre istorie, cultura si arta.

Pentru doua zile, 50 de manechine, majoritatea premiate cu titluri de Miss,inclusiv Miss Botswana, venite din toate colțurile țarii, vor defila in festivalul de moda cu cel mai lung podium din Romania.

Invitatul special al evenimentului este Catalin Botezatu , care va fi prezent cu doua colectii diferite, in ambele zile de eveniment. Un alt brand de renume mondial, HARDOT, isi va prezenta cea mai noua colectie de pantofi , pe 12 august, la Sibiu. Invitat special este si Francesco Tristano, pianist si compozitor clasic si experimental luxemburghez, care va sustine un recital in deschiderea show-ului.

“Desi este un festival tanar, a capatat popularitate nationala intr-un timp record. Este un eveniment cunoscut deja si la nivel international pe alocuri,iar acest lucru s-a datorat in mare parte faptului ca celebrul designer Catalin Botezatu , care este el insusi un brand international si un ambasador incontestabil al Romaniei, ne-a fost alaturi in fiecare editie. Finest Fashion Fest este mai mult decat un festival de moda- este o experienta. De asemenea,faptul ca parteneri de renume national si international au dorit sa se asocieze cu noi, imi contureaza perspective mari. Sunt mandra de ceea ce am reusit sa construim alaturi de partenerii nostri, care intre timp ne-au devenit prieteni buni- este un dublu castig!” declara Diana Calin, organizatoarea FFF.

Organizatorii promit un show de moda si arta contemporana complet,cu efecte speciale “ca-n filme” .

Daca sunteti in Sibiu in perioada 11-12 august , asigurati-va ca nu ratati unul dintre cele mai mari evenimente de fashion din Romania.

Program eveniment:

11 august , Avrig

ora 16:00 – prezentari de moda in gradina Palatului Brukenthal – Atelier EMINA , Marvela

ora 20:00 – Catalin Botezatu, colectia EPOCH,

INTRARE LIBERA

ora 22:30 -Cina olfactiva la Palat (bilete pe eventim. ro)

12 august , Sibiu

ora 19:30 – Francesco Tristano & Bianca Ripan

HARDOT

Catalin Botezatu

INTRARE LIBERA

Finest Fashion Fest este un eveniment cofinantat de Primaria Municipiului Sibiu si Consiliul Judetean Sibiu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News