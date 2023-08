Echipa de Liga 4 FC Avrig va juca miercuri, de la ora 17.30, în turul 1 al Cupei României cu Metalurgistul Cugir (Alba), echipă care activează în Liga 3.

Jocurile din turul 1 al cupei se disputa într-o singură manșă, eliminatorie, în data de 2 august, de la ora 17.30. În caz de egalitate după 90 de minute, vor urma prelungiri, iar dacă egalitatea va persista, vor fi lovituri de la 11 metri.

Echipa pregătită de Gabriel Tănase este singura echipă sibiană aflată în Turul 1 al Cupei României, în fazele următoare urmând a apărea și CSC 1599 Șelimbăr (Liga 2) și FC Hermannstadt (Liga 1). Conform împerecherii geografice, formația de Liga 4 FC Avrig are un adversar dificil, echipa de Liga 3 Metalurgistul Cugir, una din echipele solide din Liga 3, care, pe hârtie este favorită. De la echipa din Avrig la lipsi miercuri doar Emanuel Hrițuleac, suspect de o leziune la menisc.

Gabriel Tănase: ”Cu toții am făcut ceva bun până acum”

Antrenorul-jucător al FC Avrig, Gabriel Tănase este mândru de parcursul echipei sale în cupă, în acest sezon. ”Din ce am studiat înainte posibilii adversari, am căzut cu cel mai dificil adversar din țintar, Cugir a terminat mereu în play-off în Liga 3. Va fi un joc mai greu decât ultimele din cupă, pentru noi nu are miză, jucăm pentru Avrig și fiecare jucător vrea să își demonstreze valoarea și că merită să joace mai sus. Presiune nu avem deloc, dacă este să câștigăm, este bucurie, dacă nu, va fi o experiență interesantă și un parcurs bun în cupă” a declarat Gabriel Tănase exclusiv pentru Ora de Sibiu.

Visul sibienilor în cupă este să joace cu o echipă de Liga 2, însă acest lucru este dificil de realizat. ”Mi-aș dori să ajungem să jucăm cu Șelimbăr din Liga 2, dar mai este încă un tur de trecut. Noi vrem să ne autodepășim, să fim serioși, să ne respectăm pe noi și competiția și să ieșim cu capul sus de pe teren. Indiferent de rezultatul cu Cugir, este o reușită parcursul din acest sezon de cupă, cu toții, conducere, antrenori și jucători am făcut ceva bun până acum, încercăm și miercuri să facem la fel” a mai spus antrenorul lui FC Avrig.

Turul 2 al cupei este programat să aibă loc în data de 9 august 2023.

