Ca urmare a deficitului bugetar cu care se confruntă Guvernul României, Alianța PSD-PNL negociază în aceste zile un pachet de măsuri fiscale și creșteri de taxe și impozite, în speranța acoperirii unei părți din acest deficit. Printre măsurile luate în calcul de Guvern, se numără și creșterea TVA-ului în domeniul Horeca de la 9 la 19%, sau mărirea impozitului pe venit de la 1 la 3%. Deloc surprinzător, propunerea Guvernului stârnește un val de nemulțumiri printre proprietarii de restaurante și cafenele din Sibiu.

Aceștia se plâng că afacerile lor au fost șubrezite în ultimii ani de pandemia de Covid-19 și inflația peste media ultimilor ani și se tem că o astfel de măsură fiscală ar putea pune lacătul pe multe dintre afacerile lor. Reprezentantul unuia dintre cele mai apreciate localuri din Piața Mare din Sibiu spune că profiturile pe care o astfel de afacere îl mai poate genera, în contextul actual, sunt deja foarte mici și pot asigura doar subzistența celor mai multor afaceri de acest gen.

„O astfel de decizie din partea Guvernului ne-ar face serios să ne punem întrebarea dacă mai are rost să continuăm. La finalul fiecărei luni, începând încă din pandemie, avem de luat decizia dacă mai putem susține afacerea încă o lună. Profitul pe care îl poate genera o terasă în centrul Sibiului este deja foarte mic, după majorarea prețului la utilități, ale salariului minim și creșterile de prețuri pentru materia primă necesară unui restaurant. În plus, noi toți din acest domeniu remarcăm o reticență a clienților în a-și mai cheltui banii la terasele din centru, probabil din aceleași motive. Dacă TVA-ul va crește la 19%, sunt convins că multe dintre terasele de pe aici se vor închide. Nu văd cum am putea mări din nou prețurile”, a declarat acesta.

Statul ar avea cel mai mult de pierdut…

Horațiu Bujac, reprezentantul Organizației Patronale a Operatorilor Horeca din Sibiu, spune că aceast set de măsuri fiscale, adoptate în mijlocul anului fiscal, ar avea efecte devastatoare asupra multor afaceri mici din oraș, care se confruntă cu probleme grave deja de ani buni. Cu toate acestea, potrivit antreprenorului, Statul ar avea cel mai mult de suferit dacă măsurile privind Horeca vor fi adoptate la 1 septembrie.

„Măsurile fiscale pe care ni le propune acum Guvernul o să crească prețurile din nou, iar noi vom prierde iarăși din clienti. Deci mai puține taxe plătite, la finalul lunii. Cel mai probabil, va trebui să mai dăm afară din personal, iar asta va fi o nouă problemă socială a Statului, care va plăti mai multe șomaje. În plus, atractivitatea și competitivitatea noastră, din domeniul turismului, ca oraș și ca țară, va fi și ea afectată de majorările de prețuri la terase și restaurante. Astfel, mulți dintre turiști vor alege o altă destinație, precum Bulgaria. Iar aici, din nou, Statul este cel care va pierde cel mai mult. TVA-ul a crescut, în mijlocul anului, de la 5 la 9%, iar acum mai crește cu 10%. Sunt 14 procente. Impozitul pe venit este și el propus să crească, de la 1 la 3%, iar alte câteva procente în plus sunt propuse și la impozitul pe dividendele. Cum am putea noi să mai funcționăm, în astfel de condiții?

Deficit de 55 de miliarde de lei, la jumătatea anului

Guvernul Ciolacu are de acoperit un deficit bugetar de aproximativ 55 miliarde de lei, iar executivul și-a propus să majoreze taxa pe valoarea adăugată în mai multe sectoare, pentru încadrarea în țintele propuse de Uniunea Europeană. Aceste măsuri ar urma să afecteze numai în domeniul Horeca mai mult de 14 mii de companii, din întreaga țară, care generează o cifră de afaceri cumulată de 3,7 miliarde de euro.

Bujac mai spune că, la nivelul României, asociațiile de propietari din Horeca plănuiesc un protest la nivel național și că reprezentanții operatorilor din turism încearcă să inițieze dialogul cu decidenții politici, astfel încât creșterile de taxe propuse să nu fie adoptate.

„Organizatia Partonală Horeca din Sibiu, alături de alte 16 organizatii membre ale Federației Partonatelor din Industria Ospitalitati din România încearcă zilele acestea găsirea unei modalități eficiente de protest împotriva creșterilor de taxe. Deja am încercat să inițiem dialogul cu Guvernul și momentan așteptăm răspunsul lor. În funcție de acesta ne vom organiza pentru un protest național. Facem asta pentru că Statul a devenit un partener de afaceri pasiv și tot mai lacom, care ne stoarce pe noi, cei din Horeca, exact ca pe o lămâie. Sectorul nostru a fost cel mai chinuit în timpul pandemiei, iar după gura de aer din perioada post-pandemică, când au fost câteva programe de salvare a Horeca, suntem din nou amenințați cu falimentul. Multe dintre terasele din Sibiu au credite la banci, au leasinguri și planuri de investitii implementate de la inceputul anului, iar schimbarea regulilor în timpul anului se poate transforma într-o serie de falimente. La fel ca legea impozitul pentru bacșiș, aceste măsuri propuse acum sunt doar o acțiune disperată a statului, care vrea să acopere găurile și banii pierduți în timpul pandemiei”, a mai declarat acesta pentru Ora de Sibiu.

Profiturile teraselor ar putea fi anulate de decizie

Și propietarul unei cafenele și a unei prăjitorii din centrul orașului nostru, spune că o astfel de creștere i-ar anula toate eforturile de creștere a afacerii și că l-ar lăsa aproape în totalitate fără profit. „Cresterea TVA-ului de la 9 la 19% pentru majoritatea produselor pe care noi le comercializăm, fără o nouă creștere a prețurilor din meniu, care oricum sunt deja mari, ar echivala pentru noi cu pierderea aproape integrală a profitului înregistrat. Noi, în 2022, am avut un profit de aproximativ 10-12% din totalul încăsarilor”, a declarat Cătălin Cornăcel, propietarul unei cafenele din Piața Mică.

