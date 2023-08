Cele două portaluri de la intrările în tunelul Momaia de pe lotul patru al Autostrăzii Sibiu-Pitești, prind contur.

Pe sectorul Curtea de Argeș-Tigveni, lung de zece kilometri, constructorul PORR a început luna trecută lucrările pentru intrarea în galeriile separate la tunelul de 1,35 kilometri din zona Dealului Momaia, primul tunel forat în execuție în România, anunță economedia.ro.

Lotul 4, Curtea de Argeș-Tigveni este unul dintre cele mai grele șantiere deschise, pe lângă galeriile de la Momaia fiind incluse și 12 poduri, pasaje și viaducte, cel mai lung având 630 metri (viaductul de la Tălmăcel de pe Lotul 1 Sibiu-Boița are 650 metri). Contractul a fost semnat în toamna anului 2021 (Dan Vîlceanu ministru interimar) pentru 1,67 miliarde lei sau 33 milioane Euro/kilometru.

Antreprenorul estimează un termen de 2 ani pentru săpătura tunelului, 1 an pentru căptușarea interioară și până la 8 luni pentru instalarea echipamentelor și testare. Lucrările la tunel vor fi realizate cu metoda NATM (New Austrian Tunneling Method) și nu prin foraj cu utilaje TBM (cârtițe) așa cum se lucrează la tunelurile feroviare.

Cel mai lung tunel al Autostrăzii A 1 Sibiu-Pitești este cel de la Poiana (1,7 km.) pe lotul 3 (WeBuild), dar probabil cel mai greu de construit (din cauza reliefului/accesului) va fi cel de pe Lotul 2 Boița -Cornetu (Tunel Câineni 1590 metri).

Și UMB a început lucrările pregătitoare pentru lotul cu tuneluri Margina-Holdea ( 2km. tuneluri).

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News