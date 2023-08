Constantin Ionescu, este un taximetrist din România care s-a trezit cu aproximativ 40.000 de euro în mașină. Preluase un client, un bărbat de aproximativ 80 de ani dintr-un cartier din Botoșani.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, a mărturisit taximetristul, relatează portalul de știri Botosaneanul.

Când a văzut banii a sunat de urgență la dispecerat pentru a anunța și a revenit la Sinagogă pentru a-l căuta pe proprietarul de drept al acestora. Acum, știind valoarea sacoșei, simțea că avea o grijă în plus:

„Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate”.

Când s-au găsit în cele din urmă, bătrânul cu lacrimi în ochi i-a mulțumit pentru gestul de omenie. Banii i-au fost înapoiați în prezența a doi colegi taximetriști, pentru siguranță.

De fiecare dată a căutat proprietarii pentru a înapoia lucrurile uitate în mașină. Spune că are frică de Dumnezeu și nu s-a gândit niciodată să păstreze ceva.

„Ce să păstrez dacă nu e al meu lucrul? Eu mai mult pierd, mai merg și eu la Biserică, și soția merge, suntem totuși… nu se opresc lucrurile. Dacă ai oprit azi un lucru, mâine pierzi mai mult”.

