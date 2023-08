Samantha Ramsdell, a intrat în Cartea Recordurilor după ce s-a lăudat pe TikTok, cu cea mai mare gurăm din lume. Femeia din Maine, Statele Unite ale Americi poate deschide gura la 6,52 de centrimetri.

Ea a primit un nou certificat privind un nou record pentru cea mai largă gură.Într-un videoclip Samantha începe prin a le spune urmăritorilor:

“Acum am două recorduri mondiale Guinness. Am recordul mondial pentru cea mai mare deschidere a gurii pentru o femeie. Și, de asemenea, am oficial cea mai largă gură din lume”, a declarat Samantha, relatează portalul de știri ziare.com.

Samantha a stabilit noul record întinzându-și gura la 4,07 inchi (10,3 cm). Ea și-a asigurat cei trei milioane de urmăritori că nu a folosit niciodată filtre, iar gura ei este reală.

Samantha a trebuit să demonstreze că gura ei era „complet naturală” și că nu a suferit „nicio intervenție chirurgicală”. Verificarea cu ajutorul echipei Guinness a durat mai mult de șase luni și a inclus un proces amănunțit de măsurare.

Gura ei a fost întotdeauna cea mai proeminentă trăsătură a feței și a fost tachinată la școală din cauza asta, primind porecla ”broască”.

Fata a devenit rapid faimoasă. Ea a apărut în showuri TV ca Ellen, Italia’s Got Talent și CBS This Morning, iar acum postează în mod regulat conținut pe TikTok și găzduiește un podcast cu iubitul James, numit Weird And Proud, unde discută o gamă largă de subiecte: de la extratereștri la colonoscopie.

