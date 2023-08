Președintele Federației Române de Minifotbal, Ovidu Tâlvan a dorit să clarifice pentru echipele de minifotbal din Sibiu faptul că Asociația Județeană Sibiu nu este afiliată la nivel național și asttfel nu poate organiza competiții.

Asociația Județeană de Minifotbal Sibiu este condusă de președintele Marius Vecerdea, care, printr-un comnicat dat publicității în urmă cu o săptămână, a anunțat că se va implica în campionatele județene de seniori, urmând să colaboreze cu Federația de specialitate. Ovidiu Tâlvan, președintele Federației Române de Minifotbal spune că nu a discutat cu nimeni de la AJM despre o colaborare, asociația nefiind afiliată la Federație.

”Nu a existat și nu există nici un fel de discuție privind o eventuală colaborare între subsemnatul Tâlvan Ovidiu si AJM Sibiu si nici între Federația de Minifotbal din România, unde sunt președinte și AJM Sibiu. Deci afirmația că ,,le asigur disponibilitatea de a colabora la nivelul județului Sibiu” este una total falsă, inexistentă. Cu mine nu a discutat nimeni acest aspect și ca urmare consider că nu este normal ca o persoană care nu a discutat cu mine asemenea subiect, să transmită public informații false și să mă pună într-o postură delicată și nerealistă în fața partenerilor și a colaboratorilor din minifotbalul local și național” a ripostat Ovidiu Tâlvan la afirmațiile lui Marius Vecerdea.

ACS Câinii Sibiului și ACS Luceafărul 2009, singurele cluburi cu licență de organziare

Ovidiu Tâlvan subliniază că AJM Sibiu nu are calitatea de a organiza competiții pe plan local, unde au acest drept doar ACS Câinii Sibiului și ACS Luceafărul 2009.

”Afirmația prin care se spune ”care vor asigura participarea echipelor din județul Sibiu la Campionatele Naționale și Cupa României organizate de Federația Română de Minifotbal” este eronată, neadevărată, deoarece AJM Sibiu nu are calitatea de organizator la nivel județean sau local, acest lucru ducând la imposibilitatea echipelor de a participa la Competițiile Naționale organizate. În județul Sibiu există două structuri sportive, recunoscute ca organizatori pe ramură de minifotbal, care sunt afiliate sau care au obținut licența de organizare. Prima este ACS Câinii Sibiului unde, alături de Doru Voicu sunt coorganizator, care a început demersurile pentru organizarea noului sezon 2023-2024, a competiției „Campionatul de Minifotbal Fair Play Sibiu” care se desfășoară la Baza Sportivă Arena 21 și Baza Sportivă Fair Play, iar în perioada 01 – 21 august, echipele vor putea opta pentru înscrierea în noul sezon care va avea la start minim 16 echipe (și maxim 18 echipe) pentru ambele serii valorice. Echipele câștigătoare vor participa la Turneul Regional / Turneul National /Cupa României (câștigatoarea campionatului / câștigătoarea cupei locale / Old Boys) și la orice altă competiție organizată sub egida Federației Române de Minifotbal. Iar a doua entitate este ACS Luceafărul 2009”.

CIS-ul, obligatoriu pentru AMF Sibiu

Conducătorul Federației Române de Minifotbal spune că Asociația Județeană de Minifotbal Sibiu trebuie să obțină CIS-ul, pentru a fi recunoscută sportiv. ”Cred că un aspect foarte important de luat în considerare este faptul că AJM Sibiu, în demersurile de obținere a personalității juridice, nu a ținut cont de recomandările făcute de Federația Națională și care de altfel, a și atras atenția de mai multe ori asupra acestor aspecte. Poate și acesta este unul din motivele pentru care Agenția Națională pentru Sport nu a eliberat Certificatul de Identitate Sportivă (CIS) pentru AJM Sibiu care, dacă nu poate obține recunoașterea sportivă (CIS), va rămane în continuare un simplu ONG, fără posibilitatea de a devini structură organizatorică recunoscută” a mai spus Ovidiu Tâlvan.

