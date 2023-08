„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană publică, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş, şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui”, spunea Mirela Vaida.

Modul inedit în care a cerut-o de soție

În urmă cu ani buni, cântăreața spunea că soțul său nu i-a cerut mâna la Paris sau în Dubai, ci la Unirii, în mașină, cât așteptau la semafor. Nu le-a luat nici măcar o oră să pună și detaliile nunții la punct.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot, La Unirii- la fântâni. E de bun augur!”, povestea prezentatoarea TV.