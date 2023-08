Pista de biciclete amenajată de municipalitatea Sibiului pe malul râului Cibin a fost inaugurată vineri, 4 august, dupa amiază, în prezența primarului Astrid Fodor.

Deși a fost recepționată cu șase luni întârziere, cea mai nouă investiție în infrastructura sibiană pentru transportul alternativ adaugă încă 3,6 kilometri de pista velo cu dublu sens, orașului nostru. Astfel, Sibiul se poate mândri începând de astăzi cu nu mai puțin de 100.81 kilometri de piste dedicate bicicletelor.

Astrid Fodor, prezentă la recepția lucrărilor a declarat: Este, din punctul meu de vedere, cel mai spectaculos proiect în ceea ce privește mobilitatea alternativă, cu bicicleta, și este și cel mia scump. Valoarea totală a proiectului se ridică la 11,4 milioane de euro, din care doar 230.000 au fost contribuția primăriei, restul de la Uniunea Europeană. Mulți au fost îngrijorați că aici vom strica aici cadrul natural. Eu vreau să vă asigur că nu am stricat nimic, din contră, am adus plus-valoare. Am transformat o barieră naturală în deplasare, într-un cordon de deplasare cu bicicleta. Noi conectăm acum cartierul Gușterița, cu cartierul Reșița, cu cartierul Terezian, până în ștrand. Mai mult, de acum putem ajunge, din cartierul Gușterița, până la Rășinari doar cu bicicleta, cu niște micii întreruperi. Dar și aceste mici întreruperi se vor rezolva, pentru că avem pregătitie două proiecte, care odată cu deschiderea liniilor de finanțare prin care vom continua pistele în aval și în amonte. Dacă acum câșiva ani aveam piste doar desenate pe asfalt, acum avem piste sigure care te duc dintr-un capăt în altul al Sibiului. ”

Inaugurarea pistei de biciclete de pe malul Cibinului

Compania de construcții CON-A, câștigătoarea licitației publice pentru efectuarea acestor lucrări, a început din toamna anului 2022 construcția pistei pentru biciclete de pe malul Cibinului. Noua pistă velo beneficiază de unele facilități și elemente de design folosite în premieră în România și a fost construită, potrivit autorităților, în jurul nevoii cetățenilor de a face sport sau a se relaxa pe malul râului, chiar în centrul orașului.

Edilul Sibiului, vizibil încântată de lucrare, a tăiat panglica proiectului alături de reprezentanții companiei constructoare, CON-A SA pe care i-a lăudat pentru realizarea pistei de bicicletă. „Mai vreau să menționez că am avut șansa ca în această proceduă de contractare, contractul să fie câștigat de compania CON-A. Un astfel de proiect, fără un astfel de constructor, implicat 100% și foarte flexibil, sunt sigură că nu s-ar fi finalizat astfel. Vreau să le mulțumesc și să îi felicit pe cei care au lucrat aici. De la ultimul muncitor, până la cel care a stat la vârful piramidei, domnul Bulboacă. Este o lucrare de referință și sper că va fi folosită nu doar pentru relaxare și timpul liber, ci și pentru ocazia de a merge la serviciu sau acasă”, a mai declarat edilul Sibiului, Astid Fodor.

La finalul cross-ului la care au participat trei grupe de bicicliști, cel al Pompierilor din Sibiu, cel al familiilor și cel al corporatiștilor, Astrid Fodor premiat participanții cross-ului cu vouchere pentru sistemul de ride sharing al municipalității, bilete la teatrul Gong pentru cei mici.

Poate cele mai remarcabile elemente ale proiectului sunt podul circular de la confluența râurilor Rossbach și Cibin și cele două lifturi pentru biciclete, instalate la capătul celălalt al pistei, la baza podului Alba Iulia. Podul circular are o rază de 15 metri și o lățime de cinci metri (3 destinați traficului velo și doi metri pentru pietoni) și permite traversarea celor două râuri peste care este amplasat. Cele două lifturi de biciclete, unul pentru urcare, iar celălalt special conceput pentru coborârea bicicletei pe scările din zonă, sunt un element folosit în premieră la noi în țară de o autoritate publică.

Proiectul a prevăzut și plantarea a nu mai puțin de 430 de sălcii și mesteceni, 520 de arbuști, 630 plante perene 237 de plante acvatice și însământarea cu iarbă a nu mai puțin de 7500 metri pătrați de taluz, astfel că zona verde din jurul Cibinului a căpătat o cu totul altă față după finalizarea lucrărilor.

Mobilierul urban instalat de-a lungul noii promenade din Sibiu este unul cu un design și funcționalități moderne. În cele 5 puncte de belvedere și 3 zone de relaxare amplasate de-a lungul celor 3,6 kilometri de pistă ciclabilă au fost instalate 65 de bănci, dintre care câteva sunt dotate cu elemente smart ce permit încărcarea gageturilor mobile cu ajutorul unor porturi USB, alimentate de panouri solare.

