Alexandru Dumbravă a postat recent, pe contul său de socializare, un mesaj prin care încearcă să explice câteva aspecte referitoare la recenta sa condamnare la închisoare cu suspendare, ca urmare a unui dosar de fraudare a fonurilor europene. Acesta se declară dezamăgit de majoritatea oamenilor din jurul său și se plânge că este judecat doar din prisma unei singure fapte ale sale, prost înțeleasă de către public. În plus, acesta reiterează că se simte nevinovat, dând vina pe neglijență și menționând că nu a avut niciun beneficu personal în urma accesării fondurilor europene în 2016.

„În ultima perioadă am văzut de cât de multă ură sunt oamenii capabili, cât de mult doresc să murdărească și să lovească în cineva, oricine ar fi, chiar dacă nu cunosc și nu au avut vreodată vreo legătură cu acea persoană. Traversez o perioadă interesantă a vieții, o perioadă în care constați că, oricât de mult bine ai fi făcut în această viață oamenilor, cunoscuți sau necunoscuți, puțini mai sunt cei care cu adevărat îți rămân aproape și mai cred în tine”, explică Alexandru Dumbravă pe pagina sa de Facebook.

Acesta afirmă și cu această ocazie că se simte nevinovat și explică decizia sa de a pleda vinovat de fraudarea fondurilor nerambursabile în fața procuroilor europeni. Potrivit explicațiilor sale, Dumbravă își asumă responsabilitatea unor acte manageriale întocmite greșit, însă fără rea-voință, făcând o paralelă cu lumea sportului, unde antrenorul este responsabil pentru eșecuri.

„În urmă cu ceva timp spuneam că nu am furat nimic, nimănui, niciodată. Și nici nu am intenționat vreodată să fraudez fondurile cuiva, fie ele chiar și ale statului sau ale UE. La fel afirm și acum, cu tărie, că nu am furat nimic și nu am fraudat nimic. O să spuneți sigur “Măi omule, ești nebun? Tocmai ce ai recunoscut că ai făcut acest lucru!” După cum spuneam în urmă cu ceva timp, sunt gata să-mi asum responsabilitatea pentru ceea ce am făcut. Nu mă eschivez, nu tergiversez, nu caut tertipuri avocățești care să mă scoată curat. Deși nu lipsește nimic de la CCD Sibiu, deși nu s-a furat nimic, deși nu am cerut rambursări de fonduri în numele meu și pentru mine, ci ÎN NUMELE INSTITUȚIEI, PENTRU INSTITUȚIE ȘI ÎN CONTUL INSTITUȚIEI, UNDE AU ȘI RĂMAS, este normal să-mi asum vina de a nu fi fost suficient de atent la documentele întocmite, la semnăturile date sau nedate și alte elemente. […] În sport, dacă echipa merge bine, înseamnă că jucătorii au fost grozavi, iar dacă ceva merge rău, vina este a antrenorului. Jucătorii rămân, antrenorul pleacă. Așa a fost și aici”

Am fost educat să-mi asum întotdeauna vina și responsabilitatea faptelor mele. La fel o fac și acum, chiar dacă prin această asumare îmi asum mai mult decât ceea ce a fost cu adevărat. O MARE NEGLIJENȚĂ! Am fost neglijent când trebuia să nu fiu și să am grijă ca nimeni să nu fie neglijent, am folosit documente prost întocmite și acum plătesc. Penal, civil și moral.”, mai menționează Dumbravă în postarea sa.

În încheierea postării sale ample, fostul viceprimar al Sibiului spune că nu a fost niciodată atras de bani și că nu a ezitat să lucreze voluntar sau să-și cheltuiască banii personali, în interesul și folosul copiilor. De asemenea, acesta menționează că de-a lungul timpului, câteva mii de persoane au beneficiat de proiectele în care s-a implicat.

[…]„O viață întreagă mi-am dorit să pun mereu umărul, mintea și tot ce am avut la dispoziție pentru elevii și copiii cu care am avut șansa să lucrez. Peste tot pe unde am trecut m-am implicat mai mult decât credeam uneori că se poate, lăsând în urma mea mereu construcții, lucrări, proiecte inovative. Am pus umărul la schimbarea in bine a destinului a sute de copii și nu am pregetat nici măcar o dată să-mi folosesc salariul pentru a le veni în ajutor. Nu m-au interesat niciodată luxul sau banii, ci doar să pot vedea oameni veseli și fericiți în jur. Nu i-am cerut nimănui, vreodată, să-mi plătească miile de ore de voluntariat în folosul statului român și a cetățenilor lui. Proiectele CCD au fost făcute din dragoste pentru copiii și profesorii din satele amărâte, pe care nu le bagă nimeni în seamă, și au avut peste 1800 de copii si peste 600 de cadre didactice beneficiare,”

