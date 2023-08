RETRASIB, parte din grupul internațional SGB-SMIT, este în prezent unica companie din România care produce transformatoare de medie și mare putere, aflându-se într-o continuă creștere și dezvoltare în afara granițelor țării.

RETRASIB, specialistul cu cea mai mare dedicare față de clienți și angajați!

Retrasib, compania din Sibiu, situată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 156, produce transformatoare de mare putere capabile să susțină cu energie orașe întregi. Rădăcinile firmei datează încă din anul 1895, istoria lungă arătând că Retrasib a fost, încă de la începuturi, într-o continuă dezvoltare.

Retrasib a pornit prin a repara transformatoare de 20 MVA, iar în prezent a ajuns să producă transformatoare și autotransformatoare de mare putere, de până la 400 MVA și 400 kV. A fost nevoie de investiții masive în utilaje, în spații de producție, în laboratoare, dar și de o echipă dinamică pentru a ajunge la nivelul la care se află astăzi. Transformatoarele produse la Sibiu ajung în toată Europa și sunt folosite în proiecte de energie regenerabilă (parcuri eoliene/fotovoltaice), în stații de transport feroviar și metrou, în parcuri și sectoare cu profil metalurgic, în transporturi și în distribuția de energie electrică.

Renume pe piața internațională

Retrasib se află în continuă creștere și dezvoltare pe piața internațională.

Până în luna aprilie a acestui an, la Sibiu au fost produse primele unități pentru proiecte regenerabile din Spania. Prin Retrasib, numele României și, implicit, al Sibiului, este dus până în Finlanda, acolo unde compania a câștigat un proiect eolian.

Un proiect de mare anvergură se desfășoară și în Belgia, unde Retrasib livrează transformatoare pentru un proiect industrial. Sistemul energetic din Letonia are și el în componența sa două transformatoare produse de Retrasib. În primele luni ale acestui an, trei transformatoare, folosite în proiecte de energie regenerabilă, au ajuns în Germania. De asemenea, din totalul unităților livrate în anul 2023 în Danemarca, 70% dintre ele sunt folosite în proiecte care generează energie verde. În Grecia, Retrasib a energizat un transformator de mare putere, folosit într-un proiect eolian, ce va genera energie verde pentru peste 54.000 de familii, iar pentru sistemul energetic din Norvegia, Retrasib a livrat deja primele trei unități din acest an.

În portofoliul companiei cu sediul la Sibiu există si alte proiecte de anvergură, în aceste cazuri transformatoarele fiind deja livrate și folosite cu succes.

Strategia Retrasib este aceea de a dezvolta o producție în condiții de sustenabilitate și de a realiza o creștere durabilă pe termen lung.

Compania are o perspectivă clară asupra dezvoltării afacerii și acționează cu respect și responsabilitate față de clienții și angajații săi. Retrasib produce cu un puternic accent pe siguranță, calitate, mediu, tratament echitabil, implicare socială, creștere responsabilă și crearea de valoare. Sustenabilitatea este o componentă cheie a mecanismului de acționare a inovărilor companiei, iar Retrasib are scopul de a spori durabilitatea și de a îmbunătăți eficiența energetică.

Retrasib își consolidează progresul social și economic în toate țările și comunitățile în care operează. Produsele și sistemele sunt proiectate pentru eficiența energiei, pentru durabilitate și utilizare în condiții de siguranță.

