FC Hermannstadt a pierdut vineri seară, în deplasare, 0-1 cu Universitatea Craiova, în etapa 4 a Superligii.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a fost la cel de-al 50-lea meci pe bancă în Liga 1, însă echipa sa nu i-a oferit cadou un rezultat pozitiv.

În minutul 14, după avertizarea sistemului VAR, Craiova primește penalty, pentru că Găman, venit din spate, îl calcă în careu pe Mitriță. Ivan transformă lovitura de pedeapsă în minutul 15 și deschide scorul pentru Universitatea. În prima repriză, Sibiul a arătat destul de fricoasă și a nu pus probleme defensivei gazdelor.

Seara nefastă a Sibiului a fost completată de accidentarea lui Paraschiv, care a suferit o entorsă, după ce a rămas cu gheata în gazon. Oltenii au o ocazie uriașă prin Mitriță, în minutul 73, Letica reușind să îl blocheze miraculos din doar 4 metri. Trupa lui Măldă s-a trezit în ultimul sfert de oră.

Jipa are o ocazie bună, un șut deviat de la 20 de metri, scos de portar de sub bară. Sibiul este periculoasă, Butean trage bine, Alhassan din ofsaid mare întoarce mingea în careu de unde înscrie Bărbuț, dar golul este anulat. Hermannstadt are o altă ocazie mare în minutul 89, după o lovitură liberă, la care Alhasan, singur din 8 metri reia cu capul pe lângă poartă, însă ghanezul era în poziție suspectă de ofsaid. Prelungirile se încheie cu centrarea perfectă a lui Bărbuți din flancul drept, la care Biceanu reia cu capul din 8 metri și portarul gazdelor, L. Popescu salvează miraculos cu piciorul!

S-a terminat 1-0 pentru Universitatea și Sibiul pierde primul meci în deplasare din acest sezon. Cu șase puncte din patru meciuri, FC Hermannstadt este momentan pe locul 6, dar mai poate aluneca în clasament până la finalul etapei. Neînvinsă în acest sezon, Universitatea a urcat pe locul 2 și arătat ca o candidată la titlu.

Hermannstadt: Letica – Butean, V. Găman, I. Stoica, Oroian – Balaure (Bărbuți 70), Biceanu, Sota (Alhasaan 77), Dr. Iancu (Jipa 65) – G. Iancu (Neguț 65), Paraschiv (Fonseca 70).

