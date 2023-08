CSC 1599 Șelimbăr a debutat cu dreptul în noul sezon de Liga 2, 1-0 la Clinceni cu Metaloglobus și directorul clubului sibian, Cornel Stănilă este mulțumit de jocul bun al echipei lui Claudiu Niculescu.

Năstăsie a marcat unicul gol al meciului de la Clinceni din lovitură liberă și Cornel Stănilă este mulțumit că are în lot jucători care pot face diferența. ”A fost un meci cu multe faze de poartă, Metaloglobus a avut două bare la 0-0, puteau deschide ei scorul. După ce am marcat, am avut și noi o bară și 4-5 ocazii clare, dar lui Claudiu Niculescu îi place să închidă jocul la 1-0. O victorie importantă pentru noi, am câștigat și noi contra Metaloglobusului, am făcut un meci bun, consistent, e bine că am câștigat. Prima etapă e bine să câștigi, indiferent cum. După 20 de minute am echilibrat și repriza a doua ne-a aparținut în totalitate. Năstăsie este un jucător de valoare, nu degeaba am insistat foarte mult să îl luăm, are clasă, poate face diferența la Liga 2, avem nevoie de jucători de execuție și cu experiență, de aia este și căpitan, m-am bucurat mult pentru el” a declarat directorul CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă.

”Toată lumea vrea în play-off”

Conducătorul clubului sibian avea mare încredere în echipă, după rezultatele bune din amicale, dar anunță că lupta pentru play-off este crâncenă. ”Am pierdut un singur amical, 0-1 cu Hermannstadt, în rest a făcut trei egaluri și am câștigat un joc. Aveam încredere în ceea ce am muncit vara asta și știu unde suntem. În play-off nu prea avem loc, sunt 18 echipe care se bat, noi luăm meci cu meci și tragem linie la final să vedem unde suntem. Toți președinții vor în play-off, dar nu avem toți loc acolo. Sper să fim surpriza plăcută, dar eu sunt mai moderat” a mai spus Stănilă.

Cu Dej, la Cisnădie

Așa cum am informat de ceva timp, CSC 1599 Șelimbăr va juca meciurile de pe teren propriu la Cisnădie și Sibiu. Pe Municipalul din Sibiu, echipa lui Claudiu Niculescu a primit aviz favorabil doar pentru două jocuri. ”Jucăm la Cisnădie meciul de acasă cu Unirea Dej, ne așteptăm să vină foarte multă lume din Șelimbăr, suntem acasă, la 5 kilometri de Șelimbăr după mult timp și sper să câștigam. Nici pe cei de la Dej nu i-am bătut niciodată, i-am bătut pe Metaloglobus și sper să continuăm cu Dej. Important e să câștigăm fiecare meci, jucăm la victorie și sunt convins că vom avea un parcurs foarte bun”

