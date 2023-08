Unul dintre concertele eveniment din Sibiu au avut loc vineri seara, timp de cinci ore, în Piaţa Mare, unde Paul Surugiu, cunoscut publicului cu numele Fuego a apărut pentru prima dată, alături de “Junii Sibiului” şi invitaţii lor, la Festivalul Internaţional de Folclor “Cântecele Munţilor”. Artiştii invitaţi de Junii Sibiului şi Fuego pe scenă, au strâns aproape 30.000 de oameni, care au aplaudat, au cântat şi s-au emoţionat.

“5 ore de maraton live! Asta am făcut aseară la Sibiu, în Piața Mare, alături de Ansamblul Folclor Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului, de invitații noștri speciali, de minunata orchestră condusă de maestrul Cristian Obrejan, de Iuliana Tudor și de Silvia Macrea!”, a scris Fuego, pe pagina de Facebook, după concert.

Paul Surugiu Fuego, îndrăgostit de Sibiu: “Un public de vis”

Cu mult umor, dar şi sensibilitate, Paul Surugiu a reuşit să ofere o seară memorabilă publicului sibian. Cea mai mare problemă a fost căldura. Artistul de câteva ori a mărturisit că face faţă cu greu caniculei. Fuego şi-a arătat dragostea faţă de publicul din Sibiu şi respectul faţă de coregrafa Silvia Macrea şi dansatorii de la Junii Sibiului, de mai multe ori, în timpul spectacolului.

“A fost greu, cald, complex, dar a fost o istorie frumoasă și mă simt minunat pentru că am putut arăta filonul meu autentic, am putut crea un show alături de un simbol al României, Junii Sibiului și am putut trăi un soi de emoții aparte, în fața unui public de vis, mii de oameni veniți să ne vadă și să ne aplaude și le mulțumesc pentru asta! Mulțumesc tuturor invitaților speciali, artiști de seamă, care m-au susținut și au crezut în ideea mea, mulțumesc colaboratorilor, mulțumesc Silviei Macrea pentru încredere și desigur, Iulianei Tudor pentru suport și prietenie! Cumva sub semnul acesta plec de la Sibiu, cel al prieteniei și al începutului unei colaborări de lungă durată! Am doar cuvinte de laudă pentru toată lumea și pentru mine chiar, pentru că am rezistat eroic și am putut duce la final un concept greu, dar plin de însemnătate!”, a mai spus Fuego, după concert.

Omagiu pentru artiştii care nu mai sunt. Printre ei, Lucreţia Ciobanu

După ce a cântat muzică populară din toate zonele ţării, Fuego a avut un moment artistic deosebit pe scena din Piaţa Mare, în care a adus un omagiu numelor mari din folclorul românesc. Melodia interpretată de acesta a emoţionat spectatorii. De menţionat şi coregrafia realizată pentru această melodie, de Alesea Sas, cunoscuta dansatoare din ansamblul Junilor, asistentă coregrafă a Silviei Macrea. Dansatoarele de la Junii Sibiului, îmbrăcate în negru, cu candele în mâini au adus şi ele un omagiu unor artişti valoroşi, care nu mai sunt: Maria Butaciu, Lucreţia Ciobanu, Benone Sinulescu, Ion Dolănescu, Petrică Mâţu Stoian, Fraţii Petreuş, Dumitru Fărcaş, Drăgan Muntean, Petrică Moise, Maria Tănase, Ioana Radu, etc.

Junii Sibiului şi Ceata Junilor, model de eleganţă şi dansuri pe ritmuri de şlagăre şi muzică de petrecere

Dansatorii sibieni au impresionat publicul prin expresiviatatea lor şi modul în care şi-au etalat talentul pe scenă, însă nu doar pe ritmuri de muzică populară. Şlagărele şi muzica de petrecere prezentate de Fuego şi ceilalţi interpreţi, la finalul maratonului muzical de vineri seara, au adus pe scenă perechi de dansatori îmbrăcaţi elegant, care s-au mişcat cu graţie. Cele mai aplaudate melorii au fost cele ale lui Dan Spătaru şi Gică Petrescu, doi artişti foarte apreciaţi de Fuego.

Fuego – diplomă şi pană primită de la Junii Sibiului

La finalul concertului, Fuego a primit din partea Silviei Macrea, o diplomă de excelenţă şi pana de june din Mărginimea Sibiului. “Artist de excepţie şi om deosebit” – aşa l-a caracterizat coregrafa Silvia Macrea, pe Paul Surugiu – Fuego.

Sâmbătă seara urmează concert extraordinar cu Andreea Voica şi Ansamblul “Timişul”

Iubitorii de folclor sunt aşteptaţi sâmbătă seara, de la ora 19.00, la spectacolul folcloric susţinut de ansambluri din Arad, Constanţa, Suceava, dar şi din străinătate: Grecia, Cipru, Serbia, Republica Moldova, Mexic şi Ucraina. De la ora 21.00 pe scena din Piaţa Mare vor urca Andreea Voica şi Ansamblul “Timişul”.

